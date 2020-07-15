全台最地獄停車場！3地點狂被酸...鄉民怕爆「南港CityLink絕對第一」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

不少賣場停車場的動線規劃為人詬病，從牆上遍布的鈑金刮痕，就能看出一二。一名網友之前發文抱怨，桃園平鎮家樂福停車場的設計非常瞎，話題掀起熱烈迴響，其中南港citylink、中和迪卡儂等商場的停車場，噓聲也都非常高。

網友去年在PTT提到，當時桃園平鎮家樂福才剛開幕，通往停車場的坡道牆壁上就滿是刮痕，「應該是因為很多車主都沒抓好距離，加上車道設計很不友善。」

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原po表示，該車道是螺旋型，且左右各一個車道，只要距離沒抓好，不是撞車就是撞牆，這讓他不禁想問，「大大們有看過其他更瞎的車道設計嗎？」

▲▼南港CityLink和各地家樂福的討論度相當高。（圖／翻攝自PTT）

一席話瞬間開啟老司機們的話匣子，其中南港CityLink、中和迪卡儂等商場的停車場就被輪番砲轟，「南港CityLink繞到吐」、「南港CityLink爛到炸，到商場路線超不清楚」、「中和迪卡農、環球、萬華家樂福都輸南港CityLink」、「南港CityLink絕對第一」、「南港CityLink真的奇葩，停車塔不寬導致車道窄坡度陡，加上每層樓都長一樣，第一次去開到高樓層，感覺像鬼打牆」、「最北七的我認為是中和迪卡儂，開到上面沒位子得開下去」、「中和迪卡農一票，車道又窄又彎」。

而各地家樂福的停車場也被認為「難度不低」，許多鄉民直呼，「高雄鳳山家樂福下坡也是很可怕，停一次不想再停第二次」、「嘉義家樂福車道很窄」、「家樂福駕訓班」、「 家樂福的停車場比考駕照還難」、「家樂福真的棒棒～我都覺得我是東京甩尾主角」。