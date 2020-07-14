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振興券放大攻略！全台6大量販超市「三倍券優惠」一次看

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▲▼「JASONS」攜手16大品牌推振興券回饋，消費滿1000送500現金抵用券。（圖／JASONS提供）

▲全台量販超市加碼振興！其中「JASONS」攜手16大品牌推振興券回饋，消費滿1000送500現金抵用券。（圖／JASONS提供）

記者林育綾／台北報導

行政院推出「振興三倍券」於明（15）日起開放使用，各大通路為了搶攻商機，也紛紛祭出加碼優惠，《ETtoday新聞雲》整理全台6大量販超市（全聯、家樂福、愛買、美廉社、頂好、JASONS）相關優惠方案，讓家庭煮夫煮婦、小資族等一起省荷包！

全聯

▲▼全台量販三倍券優惠，全聯推出價值3萬元「振興大禮包」限量100萬份。（圖／全聯提供）

▲全聯推出價值3萬元「振興大禮包」限量100萬份。（圖／全聯提供）

全聯推出振興三倍券「30倍奉還」！自7月15日起至8月13日期間，凡擁有「PX Pay」APP的會員，持實體振興券單日單卡消費每滿1000元，就送福利點1000點（價值100元）；而持實體卡的會員，則是使用實體振興券單日單卡消費每滿1000元送500點（價值50元）。

另外，持實體振興券全額支付單筆每滿1000元，即加贈價值超過3萬元的「振興大禮包」，包括食衣住行育樂超過50個品牌優惠，限量100萬份，送完為止。「振興大禮包」包括如手搖飲買一送一、主題樂園獨家買一送一、居家百貨與服飾買千送百、飯店特價再折扣、餐飲加贈招牌菜、健身房免費1個月及教練課1堂，還有電信破天荒資費方案等，尤其為了共同振興國內旅遊，還特別洽談了宜蘭傳藝園區、六福村、九族文化村等遊樂買一送一優惠。

家樂福

▲家樂福「振興澎湃包」每本享有4萬元優惠券。（圖／家樂福提供）

家樂福推出限量20萬本的「振興彭湃包」，每本享有4萬元優惠券，包括量販、便利購、線上購物、美食街、商店街及異業合作如健身房、旅宿等，只要7月15日至28日持紙本三倍劵至賣場單筆消費滿1000元就可獲得，量販店各店配量約700至8000本，便利購各店50本以上，每人限領1本，送完為止。

愛買

▲愛買三倍券活動。（圖／愛買提供）

愛買宣布祭出史上最狂振興活動，只要將三倍券登錄為「遠東商銀HAPPY Go信用卡」，並綁定HAPPY Go Pay，7月15日起至28日至愛買實體通路購物單筆消費滿3000元（含指定商品），並使用HAPPY Go Pay結帳，即可獲點數最高1500點（市值450元），是平日贈點的50倍。

另外身份證含「3個3」的民眾且為HAPPY GO卡友，上述活動期間持本人身份證正本至全台門市客服，即可免費領300元抵用券，限量共1000份，送完為止，抵用券面額100元共3張，消費滿1000元即可使用。

民眾除了享三倍券的自身優惠外，7月15日至28日再推出「24個熱門品類滿額現折」、「超過300款商品買1送1」、「單品會員點數加贈」等活動，再搭配7/19日限定會員日「全館滿2000元9折」活動。

此外若於期間內購買小家電商品（電鬍刀除外）、電視、冰箱、洗衣機、冷氣，可將3千元變4千元！如單筆滿1萬元，使用3000元三倍券，即可折抵4000元；單筆滿2萬元使用6000元三倍券即可折抵8000元，單筆滿3萬元使用9000元三倍券即可折抵12000元。（詳情可見：三倍券買有機農產送「3倍蔬果箱」！愛買推300款商品「買1送1」、熱門品類現金折抵

美廉社

▲美廉社跨界推出「好友券」。（圖／美廉社提供）

美廉社首度跨界聯手誠品書店等品牌，推出限量20萬本的「美廉社好友券」，7/15起美廉社會員只要到門市消費，不限金額即贈送1本。「好友券」內含誠品書店買書享單一冊77折優惠、影音平台CATCHPLAY+輸入優惠代碼，享單租電影5折、新用戶使用外送平台Uber Eats輸入序號可享2次100元折扣、藥妝通路Tomod’s消費滿額還可使用50元購物抵用券、美廉社指定商品滿額折價券等，發完為止。

▲美廉社另闢三倍券專區，最低5折。（圖／美廉社提供）

另外針對紙本三倍券，全台700多間美廉社門市也推出「優惠專區」，7/16-8/11憑「振興三倍券」200元面額券到美廉社消費，可享指定飲料、零食、濕紙巾、米、酒品等近50項商品僅200元優惠價，等於最低下殺5折；憑「振興三倍券」500元面額券，可享能量飲、米、油、酒品等近20項商品500元優惠價。

頂好

▲▼7月15日至8月16日期間，持政府振興券至「頂好」消費滿388元，即可獲得超實用現金抵用券200元，抵用券兌換和相關優惠活動至8月31日止。（圖／頂好提供）

▲7月15日～8月16日持政府振興券至頂好消費滿388元，即可獲得現金抵用券200元。（圖／頂好提供）

頂好超市響應政府振興方案，7月15日至8月16日期間，持振興三倍券至頂好消費滿388元，即可獲得超實用現金抵用券200元，於下次消費滿300元時，即可使用30元折價券；購買「Meadows系列商品」滿200元，即可抵用20元折價券。

此外，更結盟包括「雀巢」、「黑松」、「萬家香」、「聯合利華」、「寶僑」等在內的8家知名品牌推出折價優惠，抵用券兌換和相關優惠活動至8月31日止。

JASONS

▲▼「JASONS」振興券有感加碼！活動期間單筆消費滿額即可使用20至100元不等的品牌折價券。抵用券兌換與相關優惠活動可使用至8月31日（圖／JASONS提供）

▲「JASONS」振興券加碼！活動期間單筆消費滿額即可使用20至100元不等的品牌折價券。（圖／JASONS提供）

「JASONS MARKET PLACE」於7月15日至8月16日特別推出振興券加碼優惠活動，凡持政府振興券至「JASONS」消費滿1000元，即可獲得價值500元的現金抵用券，提供消費者更多元化的異國饗食體驗，抵用券兌換和相關優惠活動至8月31日止。

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