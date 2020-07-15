癡情男踢爆高雄極樂大淫窟！「三七仔」移地轉戰　13「小雨衣」曝下場　

▲高雄被稱為「電信大樓」的極樂淫窟5樓遭到警方查緝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名癡情男子小宇為了營救一名越南籍賣淫女子莎莎，化身成為老司機蒐證踢爆七賢路的「極樂淫窟」電信大樓，警方隨後大肆查緝，為了躲避風頭，賣淫業者轉戰附近的旅館來交易，不過警方還是持續鎖定，一名林姓男子在交易後步出旅館房間，員警衝進逮人。

高雄市新興區七賢一路上一棟大樓多次被檢舉從事色情性交易，經轄區警方多日探訪、蒐證後，在14日16時持搜索票執行搜索，在這棟被稱為極樂淫窟的電信大樓5樓當場查獲楊姓負責人涉嫌媒介，另外一名郭姓賣淫女子與一名林姓男客到該大樓附近的旅館進行全套性交易，員警趁著男子交易完畢之後，一踏出門就衝進房間內抓人。

▲高雄被稱為「電信大樓」的極樂淫窟5樓遭到警方查緝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄被稱為「電信大樓」的極樂淫窟5樓遭到警方查緝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時現場查扣性交易用保險套13個、營業所得新台幣6000元、暗門遙控器、監視器主機1台及鏡頭13顆等相關證物，全案楊姓負責人依涉嫌刑法妨害風化罪移請高雄地檢偵辦，另小姐及男客依違反社會秩序維護法裁處。另外也將針對該業者行政違規部分，運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行裁罰，以擴大執行成效，共同維護治安。

▲業者將被依第三方警政策略來函請高雄市政府裁罰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）