死亡什麼感覺！「藍鯨遊戲」入侵花蓮校園　家長憂心籲全面防止

▲學生家長非常擔心，在群組發言討論並向縣議員魏嘉彥反應。（圖／議員魏嘉彥提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最近花蓮有國中家長反映，發現學生間流傳一款引導學生自殘的「藍鯨遊戲」，憂心引起意外憾事。花蓮縣教育處今天表示，已緊急通知各校老師協助調查，也會加強在校園及補習班宣導。

花蓮縣議員魏嘉彥14日也在議會臨時會中指出，花蓮某國中校園流傳「藍鯨遊戲」，且成立Line通訊群組，以任務式的自殘遊戲，教唆國中生比較誰更敢玩。

藍鯨遊戲源自於俄羅斯的社群網路遊戲，透過洗腦的方式，鼓勵玩家在時間內完成自殘任務，最終任務是「自殺」，2013年流傳後，陸續在全球各地蔓延，有不少青少年因參與活動而傷亡。

部分擔心的家長13日晚上緊急向魏嘉彥反映，班上有不少學生被拉進疑似「藍鯨遊戲」群組，也有不知名人士主動加好友，有學生因不理解，造成心理很大壓力且非常害怕。家長在群組對話，憂心孩子為了氣魄表現，跟著做出傷害自己的行為，難怪孩子會詢問他「死亡是什麼感覺」。

宜昌國中校長表示，已利用朝會向學生宣導勿加入類似群組，收到邀請務必向老師報告。已有學生受到邀請後立即向師長反映，目前尚未有學生加入群組做出傻事的意外。

由於明天就要放暑假了，憂心學生放假期間沉迷網路，又沒師長在身邊關心，魏嘉彥呼籲縣府要盡快作為。

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