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新冠病毒「最狂妄折磨」在康復後　襲擊全身器官…腦炎、中風悄悄找上門！

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒可能造成長久、或不可逆的併發症。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠病毒肆虐全球6個多月，如今初期確診病患陸續康復追蹤，義大利醫師卻發現，新冠病毒所帶來的人體損傷，遠大於先前認知，「不僅引發呼吸系統疾病，更可能造成全身系統性感染，且部分患者可能永遠無法康復」，此外除高齡者為高風險族群，青年、中年人同樣都需要特別注意。

根據《Business Insider》報導，義大利倫巴底（Lombardy）在疫情爆發初期，屬於重疫區，當時許多高齡者無一倖免的感染新冠肺炎，而根據當地醫師觀察，部分康復者出現精神病、失眠、腎臟問題、脊椎感染、中風、慢性疲勞、行動不便的症狀；8日倫敦大學一份醫學報告中也指出，新冠病毒引發的腦炎、腸道問題、心臟、腎臟問題也相當多。

此外，也有醫師指出，新冠病毒所伴隨的身體損傷，可能需要幾年的時間才會出現，即便病情康復之後，也可能讓病患的生產力降低許多。對於醫學專家而言，新冠病毒的康復，不代表健康就會隨之而來，後續的復原狀況或併發症都需要觀察。

義大利醫師科曾蒂尼（Roberto Cosentini）在貝爾加莫（Bergamo）的一間醫院任職，他斷言新冠肺炎的病毒將會影響整個人體運作，且不會消失，可能讓血管、神經都受到損害，很多人都受到「慢性破壞」的折磨。

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