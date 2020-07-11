致命影像曝！苗栗女遭轎車追撞　噴飛5米撞號誌箱‧‧‧送醫傷重不治

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名劉姓女子，7日上午11時許駕車行駛台13線，頭屋往苗栗方向行駛，就在快到頭屋大橋前，疑似未注意前方車況，追撞騎著電動車的張姓老婦，老婦被撞飛約5米後撞上路邊電箱；救護人員到場後老婦已經失去意識，送醫後還是傷重不治；至於詳細肇事原因，還待警方調查中。

▲張姓老婦騎著電動代步車，從頭屋訪友要回苗栗，被後方黑色轎車撞飛後送醫不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

路口監視器清楚顯示，這名張姓老婦（83歲），獨自騎著電動代步車，剛從頭屋訪視朋友完要回苗栗的路上，行駛在台13線頭屋大橋前方路口時，遭到後方劉女所駕駛的黑色小客車直接撞上，老婦被撞後彈飛近5米遠的距離，不偏不倚的撞上路邊號誌的電箱，老婦一動也不動的倒在地上，當場失去了意識。

▲▼老婦被撞後倒在地上失去意識，電動車內的物品也散落一地，經救護人員送醫後，還是宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，接獲通報後趕緊到場處理，抵達時老婦因為撞上變電箱而失去意識，頭部及身體多處擦傷，手臂嚴重變形，經初步救治後送往苗栗醫院急救，但還是因為傷重宣告不治。

肇事的劉女表示，自己因為這幾日在家照顧家人略顯勞累，才會在開車時精神恍惚，沒注意到前方正在騎著電動代步車的張姓婦人，而直接撞上，事發後自己也相當自責難過；警方也對劉女施以酒測，酒測值為零，至於詳細肇事原因及責任歸屬，還待警方釐清中。

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