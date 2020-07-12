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威力彩飆上16.2億！　5大星座「財運爆棚」衝一波...天秤座有祖先庇佑

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▲▼威力彩。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩連槓43期，頭獎累積獎金達16.2億。（圖／記者許力方攝）

記者曾羿翔／綜合報導

威力彩連槓43期，下期頭獎累積16.2億，獎號將在13日晚上開出，一夕變富翁還有機會。星座專家小孟老師就列出，當天「財運偏旺」的5大星座。其中天秤座祖先庇護能力強，財運獲得提升，建議下注前多拜祖先或對天空遙拜祖先，得到祖先守護提升偏財運，說不定就能中大獎。

小孟老師星座運勢部落格文章提及財運指數高的星座，分別整理為以下：

1.雙子座財運指數4，好運數字為4：要相信金錢能帶來幸福，但不要傾其一生；相信真誠，但不要指責虛偽。

請繼續往下閱讀...

2.巨蟹座財運指數5，好運數字為6：流失掉的金錢一定會再回來，只要對自己有信心。

3.獅子座財運指數5，好運數字為4：還不錯的一天，如果有意外多得的部份，不妨存起來。

4.天秤座財運指數5，好運數字為5：倘若你有一些古董或者名牌包，不妨拿出來鑑定一下，說不定通通都增值讓你大賺一筆。

5.金牛座雖財運指數不高，不過根據《三立新聞網》報導，小孟老師指出，因天王星落在金牛座，顯示充滿喜氣，若可以吃紅色食物如，例如西瓜、火龍果以及蕃茄後再去下注，喜氣的能量就能守護你，可望成為下一位幸運兒。好運數字為3。

▲▼威力彩,大樂透,彩券,刮刮樂,金順發行,台彩,台灣彩券。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲民眾一夕變富翁還有機會。（圖／資料照）

根據《三立新聞》報導，小孟老師也指出，雙子座若可以在下注前想一想喜愛的人再下注，就能被愛的能量包圍，可能奪得頭彩；獅子座靈感強，易收到來自宇宙的靈感能量，建議聽放鬆心情的音樂，就能夠冥想出特別數字組合，有機會能中大獎；天秤座磁場好，且祖先庇護能力很強，建議在下注前多拜租先或者對著天空遙拜祖先，就能被祖先守護提升偏財運。

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