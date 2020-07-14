遭雲林138kg乩童強壓含住！騙吞威而鋼問「有沒有硬」…他驚恐爆哭：恨死你們

▲乩童假借幫處理賣車糾紛，對國小同學的弟弟硬來，遭判刑4年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／雲林報導

雲林一名體重達138公斤的乩童阿義（化名）看上國小同學的弟弟阿宏（化名），藉口要幫阿宏處理賣車糾紛，將對方騙到住處，再拐阿宏吃下威而鋼硬來，嚇得阿宏連夜逃出，崩潰狂抖直喊「我要死」，拍警車門求助。法院審理後，以藥劑強制性交未遂罪，判處有期徒刑4年，可上訴。

判決指出，阿義是雲林一間宮廟的執事、乩童，與阿宏哥哥為國小同學，雙方早已認識。2018年阿宏因買賣車輛與其他人發生糾紛，擔心會官司上身，於是多次到宮廟內求籤、解籤、祈求神明保佑。

阿義因此對阿宏心生好感，2018年5月間先是在殿外向他稱，「你身體出問題」、「生殖器不會勃起」，讓阿宏感到困惑，接著又藉賣車糾紛的事情，在同年月11日傳訊給阿宏的哥哥，「你先叫他（阿宏）來找我」、「你就放心他（阿宏）一個人來找我好了」、「太晚的話，我會留他在這過夜」、「不然太多人監視他（阿宏）了」。

阿宏母親得知此事後，隨即打電話向阿義詢問原因，結果阿義表示，「阿宏在外面惹事，有警察在盯著阿宏」，要阿宏攜帶衣物到他那裡躲幾天，待安全後再回家，阿宏母親心想，阿義是神職人員有意要幫助兒子，也遊說阿宏前往阿義住處。

▲阿宏在家人的勸說下前去找阿義，孰料，卻遭對方出手蹂躪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿宏在百般無奈下，只好獨自前往阿義住處，孰料，對方拿出放在抽屜內的紅黑色膠囊「威而鋼」，宣稱是調養身體的藥物哄騙他吞下，接著又問「有沒有感覺身體發熱」、「有沒有硬」、「如果熱要脫衣服」，阿宏這才驚覺不對勁，躲到房間廁所傳訊給媽媽「可以來帶我回家嗎」、「見面再說，先想辦法跟藉口讓我回家」。不料，阿宏回到房間後，竟遭阿義強拉到床上用重達138公斤的身軀重壓。

阿義伸手隔著衣褲撫摸阿宏下體，逼對方脫下衣褲，接著他含住阿宏下體，又一手拉扯手臂、一手抓住阿宏，嘗試將對方生殖器官插入自己的肛門內，完全不顧阿宏不斷反抗，喊著「我沒有這個嗜好」、「不要這樣」硬來。阿宏最後只好以要喝飲料為藉口騎車外出報警，一見到巡邏警車便拍門，語氣顫抖求救，講到發生的事情時一度哽咽，也傳訊息給媽媽，「我恨死你們」。

雖然阿義矢口否認犯行，但因阿宏指證歷歷，法院認為若不是親身經歷，要如何憑空捏造整個事件的過程細節，另外，阿宏哥哥作證時也表示，事發時弟弟一臉驚恐，一直哭一直說「我要死」，表示阿義要性侵他，事後也不敢在房間睡覺，直言弟弟「不可能喜歡男生」。法官因此不採信阿義的說詞，依以藥劑強制性交未遂罪，判他有期徒刑4年，全案可上訴。

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