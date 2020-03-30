北市婦廚房滑倒斷脊椎…控「樓上漏水害的」　求償533萬判賠11萬

▲陳婦2017年12月在廚房滑倒摔斷脊椎，怒控「樓上漏水害的」求償533萬，建築師公會鑑定後，發現6年前就注定這場悲劇。（示意圖，非新聞當事房屋／取自免費圖庫pixabay）

記者羅志華／台北報導

北市陳姓婦人於2017年12月20日在廚房踩到積水摔斷胸椎，經治療後仍有劇烈疼痛，生活需他人協助；家屬主張，家中自11月間，就因樓上先前施工漏水，導致陳婦誤踩積水滑倒，依醫藥、看護、精神撫慰等費用，向樓上鄰居求償533萬7367元，北院日前判樓上屋主應賠陳婦11萬2070元。

住7樓的陳婦表示，家中因8樓漏水，導致廚房、陽台、主臥室都有滲水，不僅牆壁剝落、屋內更時常有積水，害她在廚房滑倒摔斷胸椎，至今仍留有嚴重後遺症。

但8樓屋主表示，2012、2013年間因9樓漏水，樓下鄰居家中都有滲水，陳婦家裡會漏水，不見得是8樓害的，且7樓在2018年1月就不再漏水，而8樓在2011年後就沒再裝修，顯見7樓漏水並不是8樓施工造成，另外，本棟屋齡超過40年，漏水也可能只是自然老化的結果，主張陳婦跌倒與8樓無關。

北院審理時，請建築師公會現場會勘，查出8樓於2011年施工時，破壞到消防設備的偵測器管線保護管，卻未做妥善處理，才會造成7樓2017年時漏水，其中也包含了房屋老化的原因。

法官採信建築師公會報告，認為陳婦因醫療、復健、看護、交通、精神撫慰金，損失共37萬3567元，但陳婦滑倒應自負7成責任，判8樓屋主應賠11萬2070元。

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