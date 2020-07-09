基隆神車「違停一幕療癒」　她驚拍完美貼合！萬人跪：心臟也太大

▲紅車「完美貼合路牆」，但還是違停！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

各縣市鬧區一位難求，也練就車主神技？一名女網友笑稱，日前在橋上發現一台轎車違停，但仔細一看車門竟與圍牆「完美貼合」，讓她讚嘆分享「一定要拍！」畫面曝光後，引發一票車主也貼出日常照片秀神技，「我也是高手之一！」

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，表示日前經過基隆西定路一處橋時，赫見一台紅色客車大剌剌違停，結果往裡面看一下，愣見停法神乎其技，讓原PO忍不住拍下膜拜，「路過覺得一定要拍！」

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照片可見，駕駛車門一側完美貼合圍牆，縫隙約3公分以內，讓人看了有一股莫名療癒感。不過現實是殘酷的，網友紛紛喊檢舉，「違停還要停這麼辛苦XD」、「真厲害，但還是附贈罰單一張」、「2張罰待～逆向＋紅線」、「紅線再怎麼貼近都沒用」。

▲網友認輸！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



不過也有人對於車主技術給予100分，「猛猛的，心臟也大顆」、「很有良心的違停」、「有神快拜，哦不～我已經跪了」、「強迫症的表示看了好療癒」、「這個技術完美」、「還是先收後照鏡才停進去」、「紅車配紅線，差紅單就滿分了」、「這很難嗎？你絕對不是台北人」、「這很難嗎？你絕對不是台北人」、「之前找車位有繞進去過，路超小的」。

事後，文章也PO在爆料公社，掀起萬人刷讚之外，也有車主自豪秀出神技，「確定不是雞腿換來的，利害了」、「這裡好多神人，快來學習啊」、「我也是高手之一」、「每天都是這樣停的」、「每天鄰居都在考驗我」、「家裡車庫的日常」。

▼其他車主自豪秀停車技術！（圖／翻攝爆料公社）

