基隆警強勢掃黑「三合一專案」！大動作臨檢58處場所　破獲暴力討債集團

▲基隆警強勢掃黑、肅槍及掃蕩地下錢莊。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

鑑於近日部分縣市陸續發生暴力討債、槍擊案件，基隆市警察局自1日至8日配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」、「查緝非法槍械」及「掃蕩地下錢莊」三合一專案，針對轄內黑道幫派、暴力討債集團、非法槍枝及地下錢莊等案件強力查緝，另可能滋生犯罪之場所同步加強掃蕩及臨檢，強力壓制幫派暴力氣焰，誓言不讓幫派滋擾社會秩序。

基隆市警察局連日大規模動員各直屬（大）隊及各分局警力執行威力掃蕩（動用警力232員、臨檢場所58處），針對各分局轄內幫派成員經常聚集地點，或易生治安事故的娛樂視聽場所（如酒店、卡拉OK、KTV、小吃店）等，採「高強度、高密度」閉鎖式擴大臨檢及路檢，掃蕩不法分子。

本次專案檢肅天道盟太陽會成員謝嫌為首之暴力犯罪集團，謝男涉嫌自108年間起，多次在基隆市及桃園地區從事暴力討債行為，遇被害人不從，則教唆旗下小弟前往被害人住處或攤位潑漆恐嚇，案經基隆市警察局第一分局與桃園市政府警察局龜山分局共組專案小組，拘提主嫌及4名成員到案；另查獲非法制式手槍1枝、地下錢莊（高利放貸）2件7人，放貸金額達新臺幣3000萬元。

▼謝嫌涉及多起暴力討債案。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局局長林炎田表示，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦，此外，基隆市警察局針對黑道幫派分子暴力犯罪、街頭鬥毆等不法案件必會持續蒐證檢肅維護地方治安；呼籲民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請即向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

▼基隆警方強勢掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝）