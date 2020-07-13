桃機也辦「微出國」！開放機坪巡禮、完稅品特賣　每天限400名7/15開搶

▲桃機規劃「微出國」一日遊套裝行程！開放機坪巡禮、買免稅品。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

微出國活動再一波！桃園機場公司與社團法人桃園市國際機場產業發展協會聯手打造「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，民眾可到空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽。套裝行程每人報名費1,000元，7月15日中午12時起開放網頁報名。

請繼續往下閱讀...

▲桃機微出國，民眾可在觀景台賞機看夕陽。（圖／桃機提供）

桃園機場自7月30日起至8月底，每周四、六兩日，於第一、二航廈每日限額400位，推出10梯次的「桃機樂友會」的微出國活動，每人報名費用1,000元。

套裝行程包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽，還有東北亞、紐澳來回機票等「心跳蹦蹦」抽獎活動。

▲桃機「微出國」一日遊，提供機場候機貴賓室精緻餐飲。（圖／桃機提供）

桃機總經理林祥生表示，受到疫情影響，國境雖然局部開放轉機，但桃園機場運量仍僅為以往的1%，國際觀光旅遊停滯，連帶的機場經濟也不若以往活絡，面對國內疫情緩和，在防疫新生活的暑假期間，機場公司結合機場商業夥伴一同舉辦「桃機樂友會」，就是希望能透過國門深度旅遊提振機場經濟，也讓民眾能更暸解桃園機場防疫作為及體驗各項新設施，提供國人微出國的樂趣。

▲桃機「微出國」套裝行程包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮。（圖／桃機提供）

活動網站預計7月14日上線，內有詳細行程及注意事項，因會進入機場管制區，也需詳細填寫個人資料，每周四、六各有一梯次，每梯限制400人，如中南部民眾有住宿需求，亦可於活動前一晚，以優惠價入住機場諾富特飯店。

有興趣深入探訪國門的民眾，可於7月15日中午12時起至活動網頁報名，幸運民眾還有機會搶到7月25日舉辦的免費首發團，限額100名。

▲桃機提醒，參加民眾請佩戴口罩，並配合航廈入口紅外線體溫偵測。（圖／桃機提供）

桃機提醒，參加民眾請佩戴口罩，並配合航廈入口紅外線體溫偵測，活動前14日內（含）需無出入境紀錄，設有最低成團人數，主辦單位保留併團及退費的權利。

活動報名網址：http://travel.airview.com.tw。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換 東森幣復活你的錢