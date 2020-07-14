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三倍券明上路！林佳龍籲「我OK你先領」：半個月內想領都領得到

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▲▼一張圖看郵局三倍券怎麼買。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

▲一張圖看郵局三倍券怎麼買。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

記者李宜秦／台北報導

行政院三倍券明（15）日正式上路，中華郵政各大郵局同步開賣，截至今早10點，預約人數已達18萬6,000筆。交通部長林佳龍呼籲，民眾應以「我OK你先領」的態度進行分流購買，「相信半個月內想領都領得到，不用擠在前幾天」。

林佳龍今（14）日表示，日前已視察郵局演練發放三倍券，中華郵政將成立指揮中心，針對明日各地可能發生的情況及時做出因應措施，不過每間郵局每日能承辦的案件有限，依照郵局大小約是三到五百件不等，因此希望大家可以分流購買，不要急於前兩三天領取。

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▲▼郵局振興三倍券作業實地演練,發放振興三倍券專辦櫃檯。（圖／記者李毓康攝）

▲郵局7/15起開賣三倍券。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍表示，目前以身分證尾數作分流領取，單數週一、三、五領，雙數週二、四領，另週六有18日、25日，兩日全台有上千家郵局加班營業，不分單雙號民眾均可購買三倍券。

林佳龍表示，中華郵政也採取預約制度，截至今早10點，預約人數已達18萬6,000筆。現場則會採彈性方式處理，盡量減少排隊情況，要領取三倍券的民眾也須多注意相關資訊，應以「我OK你先領」的態度進行分流購買，他強調，「相信半個月內想領都領得到，不用擠在前幾天」。

至於中華郵政相關專線被打爆一事，林佳龍表示，瞬間湧入太多電話，線上難免比較擁擠，民眾可善用網路的預約制度，就可達到分流效果，針對個別案例中華郵政也會特別處理。

▲▼郵局振興三倍券作業實地演練,發放振興三倍券專辦櫃檯。（圖／記者李毓康攝）

▲郵局發放振興三倍券專辦櫃檯。（圖／記者李毓康攝）

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