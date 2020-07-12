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王世堅酸爆林佳龍：你又不是莎莎、浩子、阿翔

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▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王世堅在政論節目上酸林佳龍，「又不是莎莎、浩子、阿翔」。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

自從端午節連假國道塞爆引發民怨之後，交通部長林佳龍一席「聰明用路人要趨吉避凶」不僅被網友罵爆，連同黨同志台北市議員王世堅都痛批「說風涼話」。不料王世堅再度在政論節目上，針對林佳龍到處吃吃喝喝拚觀光開酸「你又不是莎莎、浩子、阿翔」。

王世堅在中天政論節目《新聞深喉嚨》評論交通部提出的「國道5號收費10倍」，呼籲林佳龍在內的執政官員，拋開過去國民黨的舊時代，要以國民黨的錯誤為鑒，拋開過去馬英九那種裝可愛式的裝可愛式的執政風格，裝可愛風格就是從馬英九開始的，「假掰嘛！」

王世堅酸爆林佳龍，「柿子挑軟的吃」所有的事情最簡單的，就是到哪邊去吃吃喝喝，到哪邊去推廣說這邊很好玩，「你又不是莎莎、浩子、阿翔」又不是美食節目的主持人，那些去介紹風景、名勝、山水、小吃的就留給那些美食節目、旅遊節目去做，不要柿子挑軟的吃。

▲北觀山於今夏有豐富活動。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍日前因為「聰明用路人要趨吉避凶」的說法，引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

王世堅強調，只要不裝可愛，不要柿子挑軟的吃，還有很重要的一點，不要「做沒一湯匙，講得整畚箕」三倍券就是做沒一湯匙，3000元裡面，還有1000元是民眾出的，講到整畚箕，5月講到現在，然後還沒開始發，要面對民意，「把總統的指示跟人民的聲音，當成馬耳東風，這還繼續當什麼官員呢？」

王世堅表示，他覺得要多做少說，甚至只做不說，不要把人民當傻瓜，人民很有智慧的在旁邊盯著，當你心態對了，當該做的事有去做了，自然而然你不會去犯那種錯，怎麼會犯那種錯說，在連續假期塞成那樣子，然後說「你要做個聰明的用路人」。

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