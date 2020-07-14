　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打麻將3天2夜！他眼前「狂閃黑幕」慘瞎...醫一看驚：中風了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲麻將，賭博。（圖／pakutaso）

▲不少人喜歡打麻將消遣。（圖／pakutaso）

實習記者任珈萱／綜合報導

眼科醫師鐘珮禎近日在節目分享一個個案，她表示曾收治一名60歲的病患，這名病患平常作息時間很正常，但退休後因碰上連續假期，就開心地跟朋友打麻將打了3天2夜，沒想到第3天清晨，「眼睛像被一塊黑布蓋住」，看出去都是霧霧一片，嚇得他立馬去醫院就診，才發現事情嚴重了。

醫師鐘珮禎近日在節目「醫師好辣」中表示，該名病患是退休公務人員，退休前生活作息很正常，早睡早起，結果退休後碰巧遇上連續假期，就開心地到朋友家打麻將，沒想到興致來了，就從下午打到半夜，結果隔天天亮時，他突然覺得「眼睛像被一塊黑布蓋住」，狀況持續大約一分鐘。

請繼續往下閱讀...

▲男子打牌打到眼中風。（圖／翻攝自醫師好辣youtube）

▲男子眼前會突然出現一片黑。（圖／翻攝自醫師好辣youtube，下同）

不過男子並沒有太在意，心想是因為平時較少熬夜，所以決定繼續打牌，想把輸掉的錢全部贏回來。於是一群人就打了三天兩夜，期間都沒有下桌，就連三餐也是在牌桌上解決。整個牌局結束時，已經是第三天的凌晨，他騎機車回家時，還提醒自己一定要記得吃慢性病的藥，因為他平時有高血壓、高血脂症狀。

鐘珮禎接著說，男子回到家把藥拿出來要吃時，又看見一片黑布，只好趕緊吃藥就去睡覺。結果隔天起床時，眼前還是霧霧一片，這才意識嚴重性，趕緊到醫院就診。

經檢查後發現，男子的視力已經剩0.1不到，「視網膜的血管有一支整個塞住，這叫做『眼中風』，因為他塞住的剛好是一根動脈，動脈塞住其實會讓視力恢復比較差，所以我就教他按摩降血壓，再做一些治療，視力才終於有回來一點。」

▲男子打牌打到眼中風。（圖／翻攝自醫師好辣youtube）

▲檢查發現罹患眼中風，視力剩不到0.1。

鐘珮禎最後也提醒，眼中風其實是個警訊，另一隻眼睛可能也會有相似狀況，另外還要注意腦中風、心肌梗塞找上門，因此定期做檢查是相當重要，如果眼前出現黑布遮蓋的「黑矇症」，就要及早治療，以免延誤病情。

ET快訊
5男輪流性騷女教練「重訓性慾是否較強」　健身工廠回應了
六都槍擊案件數曝光！這縣市最多　排名超意外
專訪／雞排妹買股票2個月賺84萬　親拿出對帳單揭「獲利秘訣」
月收6000萬正妹直播主輕生亡！爆給男友戴綠帽「床上醜事全被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熱帶低壓不排除明登陸台灣！「2地區」整天斷續有雨　午後降雨熱區曝

漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績！等於1家海港城

郵局三倍券預約已破23萬筆　「現購」必知三件事：代領要加帶身分證

東森購物「台中專區」2周逾千萬人瀏覽　盧秀燕：超前部署成績亮眼

慈濟依政府公告　接受振興三倍券捐贈公益

「郵局領三倍券」教學影片來了！　林佳龍1分鐘教懂民眾明天怎麼領

小心毒液爆噴！半夜睡醒驚見17隻「隱翅蟲」　網見屍體照：被滅門還要排隊

高捷恢復班距！　暑假祭出不記名「90天吃到飽」方案

台灣人貼汽車隔熱紙！日本網友詫異「看不到駕駛」FB發文爆熱論：很可怕耶

南投「火龍果1袋100自己拿」！老闆苦笑：農場工作太忙　一整天結果驚呆了

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

熱帶低壓不排除明登陸台灣！「2地區」整天斷續有雨　午後降雨熱區曝

漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績！等於1家海港城

郵局三倍券預約已破23萬筆　「現購」必知三件事：代領要加帶身分證

東森購物「台中專區」2周逾千萬人瀏覽　盧秀燕：超前部署成績亮眼

慈濟依政府公告　接受振興三倍券捐贈公益

「郵局領三倍券」教學影片來了！　林佳龍1分鐘教懂民眾明天怎麼領

小心毒液爆噴！半夜睡醒驚見17隻「隱翅蟲」　網見屍體照：被滅門還要排隊

高捷恢復班距！　暑假祭出不記名「90天吃到飽」方案

台灣人貼汽車隔熱紙！日本網友詫異「看不到駕駛」FB發文爆熱論：很可怕耶

南投「火龍果1袋100自己拿」！老闆苦笑：農場工作太忙　一整天結果驚呆了

「胎兒在子宮染疫」首例！病毒穿過胎盤進攻　男嬰出生後痙攣

青春山海線「Fun開玩浪」6種沁涼玩法大公開　夏日玩家首選！

蕭敬騰突曬3照問「我會被判幾年？」　網一看罪行：無期徒刑！

公仔迷偷竊交保再犯案「全島偷到爽」　金門人噴怒火：斷手腳送城隍廟！

日本大相撲7月賽事將在東京舉辦　每日開放上限2500名觀眾進場

熱帶低壓不排除明登陸台灣！「2地區」整天斷續有雨　午後降雨熱區曝

燕麥＋奇亞籽超燃脂！低卡「4減肥早餐」懶人必學...配半熟蛋好邪惡

博謙生技違反藥品GMP規定　董座曾偉宏：停工產線無認列營收

西瓜紅、湖水綠…搶特殊色口罩不用等中衛　6大MIT品牌也有秒殺限定款

民宅炊事不慎　住宅用火災警報器鳴叫鄰居報案險釀災

生活熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

熱帶性低氣壓家門口生成了！

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了

萊爾富「1萬盒夢幻特殊色」將登場！

大屯山群開出「火山通道」噴發流向曝光

涉賣油給北韓　4船員住油輪612天

火山通道曝光！金山、士林北投須警覺

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

更多熱門

相關新聞

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

鄉土劇裡面時常出現奇奇怪怪的疾病，導致閱聽人看完後，出現小症狀就感到不安。家庭科醫師陳欣湄分享了一起案例，一名妻子帶丈夫就醫，主訴是丈夫出車禍後，得了失憶症，因此她詢問症狀，沒想到一聽完，讓診間的人都傻了，「這是外遇吧！」

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

秒測大腦退化沒！醫教你「閉眼踏步30下」：很多年輕人都走歪

秒測大腦退化沒！醫教你「閉眼踏步30下」：很多年輕人都走歪

18歲弟因「一場詭異感冒」害終身洗腎！醫驚：救不回來了

18歲弟因「一場詭異感冒」害終身洗腎！醫驚：救不回來了

八仙塵爆過了5年！25歲正妹「全身繃帶」遭路人罵落淚

八仙塵爆過了5年！25歲正妹「全身繃帶」遭路人罵落淚

關鍵字：

鐘珮禎近日醫師好辣打麻將眼中風

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面