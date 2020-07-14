打麻將3天2夜！他眼前「狂閃黑幕」慘瞎...醫一看驚：中風了

▲不少人喜歡打麻將消遣。（圖／pakutaso）

實習記者任珈萱／綜合報導

眼科醫師鐘珮禎近日在節目分享一個個案，她表示曾收治一名60歲的病患，這名病患平常作息時間很正常，但退休後因碰上連續假期，就開心地跟朋友打麻將打了3天2夜，沒想到第3天清晨，「眼睛像被一塊黑布蓋住」，看出去都是霧霧一片，嚇得他立馬去醫院就診，才發現事情嚴重了。

醫師鐘珮禎近日在節目「醫師好辣」中表示，該名病患是退休公務人員，退休前生活作息很正常，早睡早起，結果退休後碰巧遇上連續假期，就開心地到朋友家打麻將，沒想到興致來了，就從下午打到半夜，結果隔天天亮時，他突然覺得「眼睛像被一塊黑布蓋住」，狀況持續大約一分鐘。

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▲男子眼前會突然出現一片黑。（圖／翻攝自醫師好辣youtube，下同）

不過男子並沒有太在意，心想是因為平時較少熬夜，所以決定繼續打牌，想把輸掉的錢全部贏回來。於是一群人就打了三天兩夜，期間都沒有下桌，就連三餐也是在牌桌上解決。整個牌局結束時，已經是第三天的凌晨，他騎機車回家時，還提醒自己一定要記得吃慢性病的藥，因為他平時有高血壓、高血脂症狀。

鐘珮禎接著說，男子回到家把藥拿出來要吃時，又看見一片黑布，只好趕緊吃藥就去睡覺。結果隔天起床時，眼前還是霧霧一片，這才意識嚴重性，趕緊到醫院就診。

經檢查後發現，男子的視力已經剩0.1不到，「視網膜的血管有一支整個塞住，這叫做『眼中風』，因為他塞住的剛好是一根動脈，動脈塞住其實會讓視力恢復比較差，所以我就教他按摩降血壓，再做一些治療，視力才終於有回來一點。」

▲檢查發現罹患眼中風，視力剩不到0.1。

鐘珮禎最後也提醒，眼中風其實是個警訊，另一隻眼睛可能也會有相似狀況，另外還要注意腦中風、心肌梗塞找上門，因此定期做檢查是相當重要，如果眼前出現黑布遮蓋的「黑矇症」，就要及早治療，以免延誤病情。