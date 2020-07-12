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丈夫車禍失憶！她急到醫院求救…美女醫師聽症狀嚇壞：這是外遇吧

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▲▼丈夫車禍失憶，美女醫師問症狀嚇壞。（圖／翻攝陳欣湄臉書粉專）

▲丈夫車禍失憶，美女醫師問症狀嚇壞。（圖／翻攝陳欣湄臉書粉專）

記者柯振中／綜合報導

鄉土劇裡面時常出現奇奇怪怪的疾病，導致閱聽人看完後，出現小症狀就感到不安。家庭科醫師陳欣湄分享了一起案例，一名妻子帶丈夫就醫，主訴是丈夫出車禍後，得了失憶症，因此她詢問症狀，沒想到一聽完，讓診間的人都傻了，「這是外遇吧！」

陳欣湄在節目《醫師好辣》中分享，先前曾有電影劇情演出，女主角遭到公車撞擊，罹患失憶症，接著就有病患帶著丈夫來找她，向她說「老公出車禍以後就怪怪的」，似乎罹患了失憶症。

請繼續往下閱讀...

女子向陳欣湄說，希望能替老公做仔細檢查，看腦中是否有血塊，或是是否有受到其他傷害。陳欣湄聽到請求，立刻詢問症狀，以及有沒有伴隨手腳不能平衡的問題，「她說，喔妳知道我老公很奇怪，他每天晚上睡覺的時候，起來叫的名字都會叫錯人。」

▼陳欣湄在節目上分享案例。（圖／翻攝《醫師好辣》）

▲▼丈夫車禍失憶，美女醫師問症狀嚇壞。（圖／翻攝《醫師好辣》）

陳欣湄指出，聽完女子丈夫的症狀，護理師小姐轉過頭，診間的眾人也感到不知所措，該名丈夫的臉立刻沉了下來，「大家都已經有答案在了。」不過，她也沒辦法勸告對方，可以考慮透過徵信社，來解決丈夫的症狀，畢竟屬於醫病關係，「這其實我們的立場不能這樣講。」

眾多來賓聽完，紛紛直呼「這是外遇吧」、「那是另外一個症狀哦！」連主持人胡瓜也笑虧，「應該是『我的老公有外遇吧』？」

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