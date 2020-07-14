阿公夜市吃飯突昏倒！孫女淚吐「悲慘身世」...老闆鼻酸遞名片：有需要找我

▲老闆熱心助人的舉動，獲得網友大讚（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

人間處處有溫情。一名在夜市擺攤的老闆表示，日前有一對50幾歲的老夫妻帶著孫女來用餐，用餐時阿公突然昏倒，老闆趕緊叫救護車，周遭的人也衝上前將阿公扶起來，孫女當下害怕得哭了。老闆在一旁安撫她的情緒，無意間得知小女孩的家庭遭遇後，讓老闆相當心疼，於是就在老夫妻臨走時，遞上自己名片，「如果有需要幫助，可以來找我」。熱心的舉動引來網友大讚，「社會就是需要像你這樣的人！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，自己在夜市經營小吃店，日前有一對50幾歲的老夫妻帶著孫女來店用餐，阿公在座位上坐著坐著，下一秒就昏倒了，「我趕緊上前扶起，阿嬤與孫女也緊張的跑過來扶，隔壁滷味攤姐姐也遞上開水給他」。面對這樣的場景，孫女在一旁害怕的哭了起來，原PO也安撫她的情緒，「遇到事情不要哭，哭不能解決問題」。

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原PO詢問阿嬤家中的住狀況時，阿嬤表示，自己有在上班，「平常都是阿公在顧孫女，但阿公有洗腎所以身體不太好，孫女有時候很吵，常常惹阿公生氣」。接著原PO好奇詢問孫女「爸媽呢？」沒想到孫女竟回說「爸爸去世，媽媽不要她了」，聽到這原PO瞬間感到鼻酸。

▲據說老闆在桃園某夜市擺攤。（示意圖，非文中的夜市／記者陳豐德攝）

在這夫婦臨走時，他遞上自己的名片，「或許金錢幫不了妳們，但至少吃的可以」，雖然相處時間不多，但可以感受到阿公肩膀上有沉重的壓力，阿嬤似乎也有許多說不出的委屈。他也無法理解，「為何有人可以這麼狠心，不要自己的親生骨肉」，但對於別人的家事，自己也不適合多作評論，希望她們家可以順利些。

原PO熱心助人的舉動獲得網友們的讚賞，「暖心的老闆，我過兩天去吃」、「謝謝你把愛傳達給更多人知道」、「好人會有好報，祝生意興隆」、「謝謝你一個舉動溫暖一個孩子的心靈」、「感謝您傳遞社會的正面能量」、「如果每個人都可以多付出0.1的溫暖，而不是計較失去0.1，我相信台灣會更好」；還有網友大喊「老闆的店在哪？這不吃爆不行」、「老闆。名片呢？你說不把你買爆好嗎？ 」