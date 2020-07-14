疫後拚經濟！ 創業者勉勵台青「產融結合」很重要

▲產融結合一般係指產業與金融業發經濟運行中，為了共同目標在參股、人事參與上加深合作。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／台北報導

新冠肺炎疫情爆發後，兩岸經貿交流受到顯著影響，為鼓勵台青在疫情後仍能勇敢逐夢，17產業加速器董事長林子凱13日在「兩岸與國際經貿交流座談會」上建議，「產融結合」很重要，並指在產業快速興起後又衰落的時代背景下，有系統性地放棄過去輝煌，尋求創新、結合自身優勢，才是能企業永續發展的康莊大道。

台北市商業會13日舉辦「兩岸與國際經貿交流座談會」，廣邀資深台商、法律專家，以及中華民國工商建研會青年團等8團體青年菁英蒞會，激盪疫情下的新商業思維和模式，並就就「越南投資展望」、「變局中的經貿交流與區域整合」、「產業的文創變革」、「台灣青年赴大陸發展之趨勢與機會」、「青年未來展望」等領域，進行專題分享。

▲17產業加速器董事長林子凱。（圖／記者陳政錄攝）

林子凱指出，過去依靠人口紅利，台商在大陸取得巨大成功，但隨京東、美團、淘寶、騰訊等大陸本土企業巨頭興起，傳統型台商逐步面臨「邊緣化」的風險，在此之下，不具備市場和批量生產條件優勢的台灣，更應注重研發技術的質量等軟實力，才能異軍突起。

他舉例，台灣有優異的醫療產業、ICT（資訊與通信科技）產業，包括北醫在AI技術的應用，以及IRCAD秀傳微創中心的培訓平台量能等，都是世界領先，也符合疫情後的市場需要，在此之下，若台青西進創新創業時，還能兼顧產業資本與金融資本的聯繫，做好「產融結合」和市場對接，就有助於企業擴大規模、提高成功率。

▲台北市商業會7月13日舉辦兩岸與國際經貿交流座談會。（圖／記者陳政錄攝）

吉而好文創關係企業營運長侯伯安以文創產業為例，認為台灣設計師在「人性」的掌握上，還是佔有優勢，並認為文創是可以將產業升級、再次品牌化的重要元素，因此以吉而好深耕兩岸多年的經驗，文創是可以在未來，持續把台灣品牌推廣出去的重要途徑。

璞萃科技管理顧問公司執行董事陳長風認為，疫情估計還會持續到2021年Q1過後，對於在全球各地創業的台青來說，都需要好好沉澱、思考新型態的世界。至於兩岸經貿的影響，他認為大陸與台灣民間仍會持續交流，但模式會有所改變，台商應思考如何立足台灣、背靠大陸、放眼世界。

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