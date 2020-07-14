　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫後拚經濟！ 創業者勉勵台青「產融結合」很重要

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼創業，夥伴，同事，合作，團隊。（圖／視覺中國）

▲產融結合一般係指產業與金融業發經濟運行中，為了共同目標在參股、人事參與上加深合作。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／台北報導

新冠肺炎疫情爆發後，兩岸經貿交流受到顯著影響，為鼓勵台青在疫情後仍能勇敢逐夢，17產業加速器董事長林子凱13日在「兩岸與國際經貿交流座談會」上建議，「產融結合」很重要，並指在產業快速興起後又衰落的時代背景下，有系統性地放棄過去輝煌，尋求創新、結合自身優勢，才是能企業永續發展的康莊大道。

台北市商業會13日舉辦「兩岸與國際經貿交流座談會」，廣邀資深台商、法律專家，以及中華民國工商建研會青年團等8團體青年菁英蒞會，激盪疫情下的新商業思維和模式，並就就「越南投資展望」、「變局中的經貿交流與區域整合」、「產業的文創變革」、「台灣青年赴大陸發展之趨勢與機會」、「青年未來展望」等領域，進行專題分享。

▲▼林子凱。（圖／記者陳政錄攝）

▲17產業加速器董事長林子凱。（圖／記者陳政錄攝）

林子凱指出，過去依靠人口紅利，台商在大陸取得巨大成功，但隨京東、美團、淘寶、騰訊等大陸本土企業巨頭興起，傳統型台商逐步面臨「邊緣化」的風險，在此之下，不具備市場和批量生產條件優勢的台灣，更應注重研發技術的質量等軟實力，才能異軍突起。

他舉例，台灣有優異的醫療產業、ICT（資訊與通信科技）產業，包括北醫在AI技術的應用，以及IRCAD秀傳微創中心的培訓平台量能等，都是世界領先，也符合疫情後的市場需要，在此之下，若台青西進創新創業時，還能兼顧產業資本與金融資本的聯繫，做好「產融結合」和市場對接，就有助於企業擴大規模、提高成功率。

▲▼台北市商業會7月13日舉辦兩岸與國際經貿交流座談會。（圖／記者陳政錄攝）

▲台北市商業會7月13日舉辦兩岸與國際經貿交流座談會。（圖／記者陳政錄攝）

吉而好文創關係企業營運長侯伯安以文創產業為例，認為台灣設計師在「人性」的掌握上，還是佔有優勢，並認為文創是可以將產業升級、再次品牌化的重要元素，因此以吉而好深耕兩岸多年的經驗，文創是可以在未來，持續把台灣品牌推廣出去的重要途徑。

璞萃科技管理顧問公司執行董事陳長風認為，疫情估計還會持續到2021年Q1過後，對於在全球各地創業的台青來說，都需要好好沉澱、思考新型態的世界。至於兩岸經貿的影響，他認為大陸與台灣民間仍會持續交流，但模式會有所改變，台商應思考如何立足台灣、背靠大陸、放眼世界。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
快訊／國道3號車禍「內褲女倒地」　3人未繫安全帶2人彈飛
「重訓後性慾是否較強」健身房5男輪流性騷女教練　最新下場曝光
日相安倍指示　台灣優先列第2波鬆綁入境對象
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

疫後拚經濟！ 創業者勉勵台青「產融結合」很重要

台北市商業會搭橋　借道義烏助台商拓銷國際

林鄭月娥：泛民派「初選」若是對抗港府...恐怕違反「國安法」

辦徵才活動被曲解　陸委會：非鼓勵國人在港就業

疫情升溫1死！林鄭月娥：抵港旅客須出示病毒檢測「陰性」證明

病毒溯源是「科學問題」！華春瑩證實：2位世衛專家已經抵達中國

公司喊「全體業績不佳」！員工遭罰吃死神辣條　妹子1554字控：險昏死

香港捐血者打電話「自爆已確診」　官方證實：至少1人已接受輸血

飲料被下催情藥！她不知情「服務生小哥秒靠近」暗中保護…超偶像劇式解救

台北市商業會「兩岸與國際經貿交流座談」　激盪抗疫新思維

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

假JJ林俊傑送百萬禮物稱卡海關 妙齡女拿「土地權狀」貸款險遭騙

疫後拚經濟！ 創業者勉勵台青「產融結合」很重要

台北市商業會搭橋　借道義烏助台商拓銷國際

林鄭月娥：泛民派「初選」若是對抗港府...恐怕違反「國安法」

辦徵才活動被曲解　陸委會：非鼓勵國人在港就業

疫情升溫1死！林鄭月娥：抵港旅客須出示病毒檢測「陰性」證明

病毒溯源是「科學問題」！華春瑩證實：2位世衛專家已經抵達中國

公司喊「全體業績不佳」！員工遭罰吃死神辣條　妹子1554字控：險昏死

香港捐血者打電話「自爆已確診」　官方證實：至少1人已接受輸血

飲料被下催情藥！她不知情「服務生小哥秒靠近」暗中保護…超偶像劇式解救

台北市商業會「兩岸與國際經貿交流座談」　激盪抗疫新思維

快訊／國道3號車禍「內褲女倒地」　3人未繫安全帶2人彈飛

大屯山群已開出2公里高「火山通道」！中研院：岩漿噴發可能流向金山

國軍重大貪瀆！少將索賄3000萬　白手套認罪咬出3鐵證

販毒集團首腦無悔意「強制工作3年」　檢方求重刑再加一招

藍心湄「穿名牌假貨錄影」被自己人銃康！品牌公關直接抓包　淪盜版代言人

用愛心誠心細心換客戶舒心放心安心！東購客體中心雙冠王武英華

徐睿知同款唇膏特搜！甜裸漸層、霸氣朱紅8個色號公開

喝大骨湯補鈣？　別傻了！運動、曬太陽還要多吃這些食物

明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包　咖啡買1送1、加碼5天有晚鳥優惠

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了：我好慘

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

大陸熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

林鄭月娥：泛民派「初選」恐違反國安法

網紅大鬧醫院！下秒看到他秒認輸

2歲男童手伸進封口機　右前臂瞬間成兩半！

老駱駝被賣跋涉100公里回家　主人感動買回

情侶「笑躺斑馬線」裹床單拍婚紗　網罵：拍遺照嗎

洪水衝破堤壩！他狂奔5km「腳都在抖」

疫後拚經濟 台北市商業會與台青座談

4歲女童「胸痛痛」碰不了　竟是「爺爺奶奶」

台北市商業會搭橋　助台商拓銷

水鬼隊紅磡基地「萬魚躍出水面」　擱淺警艇浮台

陸委會：非鼓勵國人在港就業

連續7天請房東吃飯！第8天怒殺拋屍

反擊！陸制裁美國會議員盧比歐、克魯茲等4人

更多熱門

相關新聞

台北市商業會搭橋　助台商拓銷

台北市商業會搭橋　助台商拓銷

為在當前國際經貿變局中尋覓商機，台北市商業會13日下午舉行「兩岸與國際經貿交流座談會」。台北市商業會理事長吳發添表示，當前台商拓銷不易，商業會可扮演「橋樑」角色，透過緊密合作，協助台商藉由大陸義烏等地成熟的物聯網，一帶一路與世界接軌的便利性，自大陸內貿、推及至邊貿，進而擴展至外貿。

譚德塞：全球疫情只會日益惡化

譚德塞：全球疫情只會日益惡化

日相安倍指示　台灣優先列第2波鬆綁入境對象

日相安倍指示　台灣優先列第2波鬆綁入境對象

澳洲衛生部長示範戴口罩　下秒眼睛全遮住

澳洲衛生部長示範戴口罩　下秒眼睛全遮住

林鄭月娥：抵港旅客須出示病毒檢測陰性證明

林鄭月娥：抵港旅客須出示病毒檢測陰性證明

關鍵字：

台北市商業會吳發添兩岸台商大陸一帶一路兩岸關係新冠肺炎台青

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

快訊／梁文音認了離婚！終結4年婚姻

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

更多

最夯影音

更多
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面