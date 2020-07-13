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南部治安敗壞　蘇貞昌一席話換掉高雄、台南警局長

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政治中心／綜合報導

高雄舞廳日前發生殺人命案、台南接連發生槍擊案。行政院長蘇貞昌13日上午撂下重話，要求縣市警察局長負責。蘇貞昌話一說完，警政署13日下午便證實，已報請內政部職務調整，台南、高雄2名局長遭「拔官」。

高雄新興區美麗華舞廳10日發生砍人事件。林男背負殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例2前科，是一名通緝犯。他偵訊時供稱當天在舞廳門口等候友人，因死者李男這夥人有人在瞪他，一時不爽便上前嗆聲，推擠過程，不慎搶了一把折疊刀並刺中李男，造成李男腹部受傷、左大腿動脈被割斷，最後失血過多宣告不治。

▲高雄市10日一間舞廳前發生鬥毆事件，一名男子遭斷動脈送命，主嫌落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一間舞廳發生鬥毆事件，一名男子遭斷動脈送命，主嫌落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台南10天內發生兩起槍擊案。上月30日台南大舞廳發生兩派人馬打架糾紛，被打一方派人前往南區興南街一間工廠開了10多槍洩恨。10天後，另一派人馬到北區當鋪持槍朝鐵捲門開14槍回擊，隨後主動投案。兩起槍擊事件無人員受傷，但警告意味濃厚。

治安事件頻傳，造成民心惶惶。蘇貞昌13日上午出席警政署警察防疫尖兵表揚活動時，當著內政部長徐國勇與警政署長陳家欽面前，在致詞時罕見撂下重話。蘇貞昌表示，總統蔡英文很憂心，他也很難過，「獎勵要從基層開始，究責要找負責一個縣市的局長」。

▲▼蘇貞昌出席警政署活動。（圖／記者張榮恩攝）

▲蘇貞昌出席警政署活動。（圖／記者張榮恩攝）

蘇貞昌上午話一說完，警政署下午便證實已報請調整現任高雄市警局長李永癸、台南市警局長周幼偉職務，新任局長人選已報請直轄市首長圈選，待直轄市長與內政部同意後才能決定。目前，高雄市警局長外傳將由警政署副署長劉柏良接任，台南市警局長則由警政署警政委員詹永茂接任。

▲警政署13日證實，高雄市警局長李永癸（右）、台南市警局長周幼偉（左）兩名三線三星局長確定遭拔官。（圖／記者林悅翻攝、翻攝高雄市議會）

▲高雄市警局長李永癸（右）、台南市警局長周幼偉（左）兩名三線三星局長遭拔官。（圖／記者林悅翻攝、翻攝高雄市議會）

此外，警政署也強調，11日通令各警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為，國人對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任，各警政首長要主動積極率領所屬期前檢視潛藏治安因素，事先防制且下定決心讓黑道幫派或是夜店業者為破壞治安付出慘痛代價。

▲警政署副署長劉柏良（左）、警政委員詹永茂（右）13日確認接掌高雄、台南警局長（圖／翻攝警政署官網、基隆市警局官網）

▲警政署副署長劉柏良（左）、警政委員詹永茂（右）接掌高雄、台南警局長（圖／翻攝警政署官網、基隆市警局官網）

對於李永癸、周幼偉被拔官，行政院給予警政署全力支持也嚴格究責。行政院發言人丁怡銘強調，蘇貞昌相當重視治安，上任後就特別找來六都警局局長，要求拿出方法，讓各特種店不再發生鬥毆，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，蘇貞昌更向業者喊話，若「酒店、夜店一再生事，因為經營酒店夜店的都不是普通人，你讓人民不能安居，我就讓你不能樂業。」

丁怡銘提到，蘇貞昌強調「有功從基層開始獎勵，有責從上面負責」，今天的高層警界人事調整，就是政府向社會展現負起治安責任，同時也向違法犯罪者展現決心，只要向公權力挑戰，政府一定嚴辦。

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