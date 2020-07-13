德國撤我國旗？謝志偉說明真相：會繼續爭取

▲中華民國駐德大使謝志偉。（圖／記者嚴云岑攝）

記者黃巈禾／台北報導

驚傳德國外交部受大陸施壓，將官網的中華民國國旗撤除。德國在台協會澄清，該欄位從未置放中華民國國旗。駐德代表謝志偉13日表示，德國曾向我駐德代表處說明位置放我國旗原因，撤除的說法和事實有出入，但他們會繼續爭取。

謝志偉透過臉書表示，關於德國記者10日在德國聯邦記者會詢問德國外交部官網中的國家蒐詢網頁各國均有顯示國旗，只有台灣未顯示而是空白的情形一事，他們首先要指出的是，德國基於其一中政策僅承認中華人民共和國而未能與台灣建交或承認台灣，因此，國旗做為國家之象徵，我國的國旗未能在德國外交部的官網出現，與其一中政策一致，這點也和絕大部分與中國建交之國家對待台灣一樣。

▲德國外交部官網上，沒有中華民國的國旗。（圖／翻攝自德國外交部官網）

謝志偉指出，不同的是，德國外交部的官網以「TAIWAN」稱我國，並依拉丁字母順序將我國置於Tadschikanstan （塔吉克共和國）和Tansania（坦尚尼亞聯合共和國）之間，由於將台灣和所有與德國有邦交之國家全放在「Land」（國家）標題下，因此在「TAIWAN」的欄目下，另加註，此處的「Land」包含「國家，省份或地區」，預留下預先平息外交爭議的想像空間。

謝志偉說明，相較於過往，德國外交部官網過去並未將台灣同列入國家清單，而是列為其他項目中，數年前該部先將台灣列入國家蒐訊清單中，之後該部官網改版，將國家蒐詢清單以國名與國旗方式顯示，目前版本未顯示我國國旗事，該部曾向我駐德國代表處說明，基於國旗有國家承認之象徵意義，故未置放我國旗。

謝志偉提到，我方感謝德國記者關注此一情形，但提問記者所謂「從有國旗到無國旗的新的改變」與事實有出入，在一中政策的框架下，我國的確受到許多不公平的待遇，力駁此「一中政策」不合時宜或至少改善我之待遇乃我駐外全球各館之努力目標，這點駐德代表處謹記於心，定當持續努力，不敢稍有鬆懈，就此僅有「TAIWAN 」而無「國旗」一事，會繼續爭取。