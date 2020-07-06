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德國官員：中國是「體制對手」！　警告歐洲慎防混合式威脅

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▲▼德國內政部長傑霍夫（Horst Seehofer）。（圖／路透）

▲ 德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林5日專電

德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）表示，中國是歐洲的體制對手，從這次新型冠狀病毒疫情再次獲得證實，他警告歐洲應小心來自中國的混合式威脅。

賽賀佛接受今天出刊的「週日世界報」（Welt am Sonntag）訪問時表示，中國是歐洲的「體制對手」，強硬捍衛自己的利益，這點從中國處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的方式再次獲得證實。

歐洲聯盟（EU）2019年在對中政策文件首度稱中國為推動另一種治理模式的「體制對手」，意思是中國的威權與西方的民主體制形成競爭關係，為確保獨裁統治能延續，中國在捍衛利益時毫不手軟。

賽賀佛說，2019冠狀病毒疾病疫情一開始中國很少分享資訊，現在又盡全力讓各國稱讚它如何對抗疫情，送口罩到世界各地強化助人的形象。

賽賀佛說，歐洲應該與中國保持對話，但不能太天真，必須面對來自中國的「混合式威脅」，例如盜竊機密，中國對歐洲的基礎建設很感興趣。

他說，中國的「一帶一路」戰略可放在同一脈絡來看，這樣的威脅跟冷戰很不一樣。

中國在香港實施國安法，迫使許多人考慮離開香港，被問到德國是否打算給港人庇護時，賽賀佛說，政治庇護是針對個人而非國家，當事人的生命是否因政治觀點受到威脅是主要的審核標準。

由於中國不顧各國反對實施香港特區國家安全法，歐洲議會外交委員會主席麥克亞力斯特（David McAllister）呼籲歐盟27個成員國面對中國時立場一致，表達堅定立場。

德國基督教民主黨籍（CDU）的麥克亞力斯特告訴週日世界報，歐盟應該先與其他國家協調，然後一起採取行動向北京施壓。（編輯：郭中翰）

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