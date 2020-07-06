環團拒絕「固殺草當落葉劑」　喊話衛福部、農委會快撤案

▲防檢局開放「固殺草」作為紅豆落葉劑引發各界疑慮，召開專家會議。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

主婦聯盟環境保護基金會今（6日）下午召開記者會喊話衛福部、防檢局，日前開放「固殺草」作為紅豆落葉劑，將嚴重影響紅豆產業外，更會造成孕婦和胎兒健康，呼籲各界向政府提出撤案訴求。

基金會表示，農民慣行在紅豆採收前使用落葉劑需求的申請，今年5月20日衛福部公告增修訂紅豆的固殺草農藥殘留容許量，由原本不得檢出（0ppm）增修訂為2 ppm。農委會擬公告開放固殺草作為紅豆採收的落葉劑，未來不只是用來除草還可大面積直接噴灑在紅豆植株，嚴重影響紅豆產業朝向友善耕作發展。

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基金會主任張玉鈴受訪表示，固殺草還是有爭議，希望不要政府別急著當紅豆落葉劑，其他國家沒這樣做，先做台灣就變成全世界唯一，更不能鼓勵，且今年2月起禁止販售與使用除草劑「巴拉刈」，2年前防檢局開始花很多錢推動替代藥劑跟補助持續至今，還常常開記者會宣稱使用面積愈來愈大，農民很滿意，竟然這樣幹嘛還開放，且還是主動開放，怒批防檢局很矛盾，政策搖擺不定，難不成之前的補助經費都白花？

▲紅豆苗期受白絹病或立枯病菌感染發生幼苗猝倒情形。（圖／記者陳崑福翻攝）



基金會提到，動物實驗顯示固殺草會引發陰道出血、流產與死胎，具有嚴重的生殖毒性，「可能傷害未出生的孩童」、「可能造成難以修復的受孕風險。」此外，施用固殺草的馬鈴薯對嬰兒有急性風險，幼兒的攝取量必須嚴格控制。且固殺草具有的生殖毒性，除急毒性，老鼠試驗顯示長期接觸會導致空間記憶喪失、腦部若干區域產生變化、後代有類似自閉症特徵。對人類和其他哺乳類可能傷害腦部與生殖系統（包含胚胎），也會降低環境的生物多樣性。

屏東縣萬丹鄉農會總幹事張枝烈說，可以想見政府制定政策為難之處，但更希望農委會能夠看到，有更多農民願意共同推動紅豆產業的升級，讓國產紅豆除了高品質以外，更有不容質疑的安全性。固殺草本身是除草劑，對農民田間管理是很重要的藥劑，但除草劑是否適合拿來使用在紅豆的採收落葉上，需要更謹慎的專業試驗與觀點，尤其中興大學植病系退休教授曾德賜也一再呼籲，固殺草的生殖毒性是防檢局要特別謹慎處理的議題。

▲對於歐盟禁用說，馮海東表示，字眼太強烈，不要危言聳聽。（圖／翻攝防檢局臉書）



基金會指出，固殺草水溶性高，針對水生物種、田間天敵生物及昆蟲都有生存風險。施用會對水生環境造成衝擊，一旦下雨或農民引水灌溉田地，固殺草會跟著水跑到周遭環境，蛤、蚵和特定魚蝦種類，都有可能被影響。因此必須強烈要求衛福部、農委會儘速回應以下訴求：

一、 呼籲衛福部撤銷本次增修訂固殺草殘留標準之公告

二、 公開農委會農藥技術諮詢會評估核准固殺草新增使用範圍的會議資料

三、 要求農委會重啟討論，邀請產業界、專家學者和消費者召開公聽會

防檢局副局長鄒慧娟表示，今天下午會跟環團、農民開會討論，並強調該案正公開收集各界意見，最後會做綜合性評估。

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