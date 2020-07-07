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醫起搶救最脆弱兒童　衛福部台南醫院響應飢餓三十　

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▲ 衛福部台南醫院在楊延光院長號召下，透過捐款省下的餐費，響應台灣世界展望會第31屆飢餓三十人道救援行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 衛福部台南醫院在楊延光院長號召下，透過捐款省下的餐費，響應台灣世界展望會第31屆飢餓三十人道救援行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

衛福部台南醫院7日在楊延光院長號召下，院內超過200名醫護人員一同進行12小時飢餓體驗，並透過捐款省下的餐費，響應台灣世界展望會第31屆飢餓三十人道救援行動。

世展會指出，新冠病毒疫情進入第2波全球大流行階段，台灣可以維持本土無確診病例，除全體國人配合防疫相關措施外，更有賴全國醫護人員不分晝夜地堅守工作崗位，然而開發中國家及脆弱地區缺乏先進的醫療體系或設備，受到封城限制與社交隔離等防疫政策影響，衝擊貧困人民的生計，弱勢兒童和家庭面臨糧食缺乏、營養與醫療資源不足、教育中斷等危機。尤其，身處擁擠的難民營、貧民窟等居民和孩子，因為群聚且環境衛生條件不良，更易引發大規模感染問題。

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活動在衛福部台南醫院志工隊的飢餓舞以及台南市東區樂齡DoReMi合唱團的歌聲中熱烈展開。現場一同參與的200名醫護人員、志工及愛心夥伴，更在陳俞沛醫務秘書的帶領下，貼上「飢餓中」貼紙，齊聲宣誓「臺南醫院醫護攜手，醫起搶救最脆弱兒童」。

▲ 衛福部台南醫院在楊延光院長號召下，透過捐款省下的餐費，響應台灣世界展望會第31屆飢餓三十人道救援行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

楊延光院長說，今年是衛福部台南醫院第9次響應飢餓三十人道救援行動，期待參與同仁在飢餓體驗之中，學習感同身受最脆弱兒童的困境，並透過捐出省下的餐費，以行動響應世界展望會在國內外的緊急救援工作，為迫切求援的孩子找回生機。期待藉由衛福部臺南醫院的拋磚引玉，能讓更多社會大眾一同關懷國內外脆弱兒童的各項迫切需求。

世界展望會對13個開發中國家的101位兒少進行深度調查，所發表的「新冠肺炎效應」報告，貼近了解孩子們的生活狀況和心聲。報告指出，受疫情衝擊的兒童正面臨三大困境：學校停課、社交疏離造成的情緒困擾，和更趨惡化的貧窮生活。若情況未見好轉，估計未來將有達8500 萬名孩子暴露於肢體、情緒或性暴力等高風險環境的威脅中。現階段疫苗尚未問世，唯有仰賴並肩作戰才有致勝可能。

台灣世界展望會南區辦事處林惠君主任表示，第31屆「飢餓三十人道救援行動」，將聚焦關懷最脆弱地區中的脆弱兒童，透過糧食援助、難民兒童保護與教育、天災緊急救援與重建、國內外弱勢兒童防疫計畫等工作，搶救遭受天災、戰火、糧荒、疫情威脅的孩子；同時關懷國內特殊景況家庭，協助遭逢急難、陷入經濟困境的兒童及其家人，逐步恢復正常生活。世展會邀請您，響應「一個人的飢餓三十」，透過每一個人的參與及體驗，帶來爆炸性的影響力！搶救戰火、天災、糧荒、疫情下的脆弱兒童！

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