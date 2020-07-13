支持度82.4%力壓陳時中、蘇巧慧　侯友宜：我為402萬市民做事

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／新北報導

最新民調顯示，有82.4%民眾認為，現任新北市長侯友宜最適合擔任下屆市長，勝過衛福部長陳時中的36.8%、民進黨立委蘇巧慧的12.0%。對此，侯友宜13日上午受訪時表示，要做的事非常多，很多事還沒做好要更加努力，他也強調自己是替新北402萬市民做事，不是為黨派。

根據美麗島電子報的最新民調，新北市民眾對5位政治人物的好感度在不限項複選時，分別為侯友宜76.7%、陳時中66.8%、蘇貞昌38.8%、蘇巧慧21.2%、韓國瑜18.4%，未明確回答有7.3%，明顯可見新北市民眾對5位人物的好感度，以現侯友宜與陳時中較高。

另外，民調也針對4位政治人物，詢問新北市民，誰適合擔任下一屆新北市長，在不限項複選下，各為侯友宜82.4%、陳時中36.8%、蘇巧慧12.0%、韓國瑜10.9%，認為都不適合的有3.6%，未明確回答有6.1%。根據結果顯示，新北市民眾雖然有66.8%對陳時中有好感，但其中僅過半數認為陳時中適合擔任下一屆新北市長。

對於此份民調結果，侯友宜受訪時表示，新北市要做的事情非常非常的多，其實要做完很辛苦也很難，尤其有很多事他自己都覺得還沒有做好，應該更加緊努力，把很多市民的期待，還沒有做好的部分，好好做好，「我們自己重要的是對自己負責任，民調高跟低，都是一種鼓勵，也是一種鞭策，我們都要好好地把事做好，這才是市長本身應盡的職責。」

侯友宜強調，新北市做事是為402萬的市民來負責，不是為任何一個黨、任何一個派，好好的做事，新北市的市民有很多的想法，他就必須要虛心的接受，更要接受他們很多做不好的地方的批評，只有批評才會讓他更加的進步，「所以我一直覺得我在新北市市長的角色，還要需要很多的市民、民意代表給我們滿滿的指導，讓新北市一個大團隊、民意代表跟市民，永遠的緊密結合在一起，讓市民感受到新北市是在進步當中，這是我最大的一個責任。」