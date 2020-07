《歡樂合唱團》娜雅劇中戀人Twitter要求加入搜救：將盡可能提供協助

▲美劇《歡樂合唱團》女演員海瑟.莫里斯(Heather Morris)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者王詩晴/綜合報導

美劇《歡樂合唱團》(Glee)女星娜雅·里維拉(Naya Rivera)自上周三(8日)從湖裡消失、留下4歲兒子獨自在船上至今尚未被尋獲,警方推測其已溺死於湖中。當大家已經快失去希望時,娜雅同劇女演員海瑟.莫里斯(Heather Morris)於Twitter上發文要求加入搜救團隊。

海瑟於《歡樂合唱團》中扮演Brittany S. Pierce一角,在劇中為娜雅所飾演的Santana Lopez的摯友與戀人,2人也因此在劇外產生了濃厚的友誼。所以當加州(California)文圖拉縣(Ventura County)當地警方宣布他們將在星期日(12日)早上恢復搜索娜雅時,海瑟表示她和娜雅其他朋友將盡可能提供協助。

海瑟在Twitter中回應文圖拉縣警方搜救推文,「我的名字叫海瑟.莫里斯,我是娜雅的密友和同事,我與一群朋友希望能參與在皮魯湖(Lake Piru)的營救任務。我知道您的團隊正在盡其所能,但是我們感到無助,無能為力,並希望可以任何方式提供協助。我今天已發訊息給了救援和航空部門“我知道您的團隊正在盡其所能,但是我們感到無助,無能為力,並希望以任何方式提供幫助。我今天已發訊息給救援和航空部門,明天我將再次致電。謝謝您。」



My name is Heather Morris, I'm Nayas close friend and co-worker, and I'm trying to conduct an on foot search and rescue mission along with a small group of friends at Lake Piru. I understand your team is doing EVERYTHING in their power, but we are feeling helpless, powerless and