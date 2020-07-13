全靠特斯拉！馬斯克「10年不領薪水」　CNN：將成全球首富

▲CNN指出，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）可望成為全球首富。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國電動汽車特斯拉（Tesla）股價飆破1500美元大關創新高，創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）身價水漲船高，甚至超越「股神」巴菲特。CNN報導，根據馬斯克的薪資方案，他在10年期間不會領取薪水，但光靠著股票就可能成為全球首富。

特斯拉股東會2018年批准薪資方案，馬斯克在10年內不會領取任何薪水或獎金，但每當公司達成營運與市價目標，就能獲得一定分額的股票，最終將領到2030萬股票期權，而CNN指出，上述計畫可能會讓他成為全世界最有錢的人。

報導中指出，馬斯克尚未行使期權，但這個情況並不罕見，因為各企業執行長通常只有在股票將要到期，或者想要賣掉股票時才會這麼做，也因此上述討論目前仍屬於假設情況，而非真實財富。

▲特斯拉的股價持續穩定上漲，已經成為全球最有價值的汽車製造商。（圖／路透）



由於特斯拉股價在過去12個月內上漲超過500％，馬斯克5月28日符合領取第一批股票期權的資格。如果考量到特斯拉股價，以及行使每項期權的350.02美元成本，馬斯克獲得的股票當時價值大約7.7億美元（大約新台幣226.6億元），但如今已高達18億美元（大約新台幣529.8億元）。

馬斯克拿到第一批股票期權之後，特斯拉股價持續穩定攀升，至今上漲超過70％，目前市值大約2586億美元，過去6個月平均市值1386億美元，已成為全球最有價值的汽車製造商。如果特斯拉在未來兩周仍然保持這個水準，就能達到6個月平均市值1500億美元的成績。

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