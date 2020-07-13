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傳白宮列「抗疫隊長」犯錯表…準備踢出抗疫團隊　小組成員：他非100％正確

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▲▼ 美國國家過敏及傳染病研究所主任弗契（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲美國國家過敏及傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外媒報導

總統川普（Donald Trump）近來對於國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）越來越反感；多家美國媒體也指出，白宮內部正在列舉佛奇從疫情爆發以來的「犯錯清單」，準備將他踢出抗疫小組。

白宮匿名官員向《NBC News》表示，幾位白宮內部官員對於佛奇在疫情爆發時所犯下的多次錯誤感到擔憂；同時這名官員也提供了一張清單，裡面細數了佛奇的所有錯誤發言，包含「這不是主要威脅」、「無症狀者部會傳染」等，甚至佛奇也在3月時說，「民眾外出時不必戴口罩。」

美國公共衛生局長亞當斯（Jerome Adams）則為佛奇辯護，表示當時的發言都是基於「當下所知的狀況」所做出的判斷，「當你了解更多時，你就會改變那些建議，我們的防疫建議已經有改變了。」

同樣身為白宮防疫小組成員的海軍上將吉洛爾（Admiral Brett Giroir）卻表示，佛奇並非永遠都是正確的，「我非常尊重佛奇博士，但他（佛奇）不是百分之百正確的，他也承認，他不一定會考慮整個國家的利益，而是從非常狹隘的公衛角度來看問題。」

CNN先前曾報導在這波疫情中，佛奇是白宮工作小組中少見直言不諱的人，他態度堅定和總是過度樂觀的川普多次在防疫上有不同看法。佛奇和川普最後一次互動是在5月18日，當時川普在和各州州長進行電話會議，邀請佛奇講述相關醫療事務。

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