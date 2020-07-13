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百人湧入密西根湖「看煙火」度國慶！　數人確診GG了…完全無法追蹤接觸史

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記者張方瑀／綜合外媒報導

美國各州近日逐漸放鬆防疫管制，加上碰到國慶日休假，許多民眾紛紛到走出家門狂歡，這也讓新冠肺炎確診數不斷增加。密西根州衛生部表示，當地數百位居民在周末湧入密西根火炬湖參加派對，結果活動結束後有多人確診，推測應是已經確診的輕症病患，在活動時無意間傳染給他人。

CNN報導指出，密西根州有數百名群眾在4日的國慶休假時，跑到密西根火炬湖（Torch Lake）參加煙火派對，結果不少人返家後開始出現新冠肺炎症狀。當地衛生部門表示，目前無法追蹤這些確診病患的接觸史，推斷是在活動時與「已經確診」卻無明顯症狀的輕症患者有接觸，才會因此被傳染。

衛生部門建議所有曾參與派對的人都先進行自主隔離，若不幸感染的話，會在2至14天內發病，「請在這段時間內確實隔離、限制旅行並隨時配戴口罩。」目前密西根州確診數為7萬6503例，死亡人數達6316人。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國累計確診數達330萬4878例，共13萬5203人死亡，是全球疫情最嚴重的國家。其中佛羅里達州（Florida）12日通報數據顯示，該州單日新增1萬5299例病例，打破加州於8日通報的1萬1694例。

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