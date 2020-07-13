2歲男童豆漿店玩耍「手伸進封口機」！刀刃輾壓攪切…右前臂瞬間成兩半

▲家長來醫院竟帶著一隻2歲男童的右手。（圖／翻攝自第一幫幫團）

記者鄭思楠／綜合報導

福建福州市第二醫院急診室衝進來一位家長，他的到來讓在場所有人都驚呆了，因為手上拿著一個透明的盒子，而這個盒子中竟然裝著一隻2歲男童的右手。原來，當天深夜11點，孩子慘被豆漿封口機絞斷右手！

據《第一幫幫團》報導，在病房內，今年才2歲多的亮亮（化名）的右手，被紗布緊緊地包裹著。回想起十多天前孩子受傷的經過，家屬既後怕也後悔。

原來，亮亮的家人經營一家豆製品店，店內配有一台豆漿封口機。事發當時已是深夜11點，就在最後一杯豆漿要被賣出去，準備關店打烊時，亮亮趁奶奶不注意，爬上凳子將手伸進封口機。機器自動感應到孩子的手，切了下來，直接將孩子的右前臂瞬間切斷。

▲目前孩子右手正在恢復中。（圖／翻攝自第一幫幫團）

主治醫生透露，孩子右前臂在肢體遠端是完全離斷了，切口是毀損性的，因為是被機器輾壓過去的，整個切口是比較毛糙的，血管的條件非常差，接上去通血的情況非常不容樂觀。

他回憶，當天孩子送到醫院時已經處於休克的狀態，隨時都有生命危險，並且2歲多的患者，血管、神經、肌腱都比成年人細許多，與切割傷不同，孩子的手實則屬於絞斷損傷，離斷部分的組織破壞嚴重。

隨後，醫院爭分奪秒救治，經過5個多小時的努力，醫生們接通了包括3根動脈、5根靜脈在內的8根重要血管，使得斷臂再植手術順利完成。

另外，醫生強調，一旦發生肢體離斷的情況，再植的黃金期在6到8個小時之內，就醫及時與否將直接影響到再植的成敗，「正確的做法應該是把斷肢放在乾燥的容器裡，然後容器是密封的，在容器外再加上冰塊，6到8個小時內把斷肢送到醫院裡來，如果斷肢泡在液體裡，會導致組織嚴重受損，再植成活的幾率就非常渺茫了。」

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