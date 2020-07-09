　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

港版國安法公文寄高市府？　陳其邁：我會用碎紙機把它碎掉

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼港版國安法公文寄高市府？　陳其邁：我會用碎紙機把它碎掉。（圖／翻攝自《新聞面對面》）

記者柯沛辰／綜合報導

「港版國安法」第43條實施細則授權香港警務處長，必要時可要求台灣政治性組織提供相關資料，否則可罰款甚至監禁。高雄市長補選參選人陳其邁8日表示，如果他順利當選後，有這種公文寄到高市府來，「我就用碎紙機把它碎掉！」

陳其邁8日上政論節目《新聞面對面》談到港版國安法議題，表示該法的幕後影武者是中國當局，無論是通過國安法或實施細則，最大目的有兩個，第一個是阻斷台灣對香港民主運動的聲援，特別是針對「政治性組織」，就是要告訴國民黨、民進黨等政黨不要插手香港事務。

陳其邁認為，儘管法條實施細則要求台灣要提供資訊，但中國大陸應該會「選擇性執法」，例如藍綠有別、立場有別，去做一個不同程度的操作，主要讓台灣產生寒蟬效應，這是首要目的。

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲港版國安法生效，實施細則範圍包括「台灣政治性組織」。（圖／路透）

第二個目的就比較嚴重，陳其邁指出，如果任何人在台灣或其他國家提出政治主張，但跟中國大陸立場不同，例如「台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國」，或從事一些政治性活動，那到其他國家或搭乘香港籍航空時，就很可能被引渡。

陳其邁分析，這代表台灣年輕人的國族認同、香港民主運動，近年來已對中國大陸形成嚴峻挑戰，加上內部經濟問題、外部與美國打貿易戰，導致國際影響力大幅下滑，所以中國大陸對外必須用更強硬的態度，來展現對台灣、香港的控制力。

▲▼全國人大審議國安法，引起香港居民極度不安。（圖／路透社）

▲陳其邁認為，台灣應該繼續發揮影響力，支持華文社會追求自由民主。（圖／路透）

陳其邁建議，台灣應該做好準備，一方面跟國際民主社群接軌，另一方面持續支持香港、中國大陸追求自由民主，如同台灣在防疫中的傑出表現，備受各國尊敬，台灣作為民主社群重要的一員，在自由民主的影響力上能做得更多。

主持人謝震武提問，倘若當選高雄市長後，港方依國安法實施細則要求高市府提供資料，「你會怎麼回？」對此，陳其邁回應，如果他當上高雄市長，一定會保障在台港人的安全，「假如這種公文寄到高雄市政府，我就把它用碎紙機碎掉。」

►凱撒大飯店吃到飽

ET快訊
快訊／三倍券申購突破1027萬人次！八成五民眾選「這方式」領
月票搭破萬「令人佩服」！成大教授揭親身經歷...柯文哲「單一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

港版國安法公文寄高市府？　陳其邁：我會用碎紙機把它碎掉

雙北磋商達共識！北市估YouBike明年底全面升級2.0…但仍保留120站1.0系統

台南市副市長請辭！一待9年半的王時思...想回台北的家了

高雄路面重鋪！知名YouTuber質疑刨不過5公分..大嘆「真的懷念川伯」

陳其邁哽咽：我會拚命往前跑　跑到我倒下為止

月票搭破萬「令人佩服」！成大教授揭親身經歷...酸柯文哲「單一價值思考」

藍四天王戰！寶貝被江啟臣嫌舊又過時　馬英九氣噗噗

大巨蛋停工5年…最快明年底完工　王世堅：這就是柯P魔術

美國明年7月退WHO　外交部：續密切注意後續發展

賴清德參訪桃園研華物聯網園區　允諾協助推動「先進智慧醫療特區」

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

12歲兒剛上公車秒開走！媽傻眼　背小孩在後狂追喊...司機全無視

港版國安法公文寄高市府？　陳其邁：我會用碎紙機把它碎掉

雙北磋商達共識！北市估YouBike明年底全面升級2.0…但仍保留120站1.0系統

台南市副市長請辭！一待9年半的王時思...想回台北的家了

高雄路面重鋪！知名YouTuber質疑刨不過5公分..大嘆「真的懷念川伯」

陳其邁哽咽：我會拚命往前跑　跑到我倒下為止

月票搭破萬「令人佩服」！成大教授揭親身經歷...酸柯文哲「單一價值思考」

藍四天王戰！寶貝被江啟臣嫌舊又過時　馬英九氣噗噗

大巨蛋停工5年…最快明年底完工　王世堅：這就是柯P魔術

美國明年7月退WHO　外交部：續密切注意後續發展

賴清德參訪桃園研華物聯網園區　允諾協助推動「先進智慧醫療特區」

台股總市值飆破36兆！這支股票「今年最飆」　劉寶傑驚呼：韓國瑜又賺多少

港版國安法公文寄高市府？　陳其邁：我會用碎紙機把它碎掉

AV女優最愛用！教妳「5招花俏舌技」溫熱挑逗男人

快訊／花蓮凌晨4.6地震！中台灣深夜一晃...最大震度3級

美國將驅逐「遠距上課」國際生　哈佛、麻省理工提告移民局

徐睿知霸氣穿搭引發話題！搜出長鏈耳環、奶白馬鞍包5大同款

反對驅逐外國留學生　哈佛與麻省理工控告川普政府

流浪犬便溺弄髒愛車　高雄男狠棄2幼犬「曬死發臭」

中職／富邦考量對戰數據　羅力留到下周先發

吳奇隆曝好伴侶必備1技能　劉詩詩婚後「真實相處模式洩」…網：好甜

撞擊影片曝！高雄女開BMW連撞20車…騰空飛起「騎上18機車」　殘骸噴滿地

政治熱門新聞

高雄路面重鋪！知名YouTuber質疑刨不過5公分

月票搭破萬「不誇張」！成大教授酸柯文哲

快訊／長子剛上車...公車秒開走「媽背1歲兒苦追」　駕駛員下場曝光

王時思想家了！台南市副市長任職到15日

陳其邁哽咽：我會拚命往前跑　跑到我倒下為止

北市估YouBike明年底全面升級2.0…但仍保留120站1.0系統

寶貝被江啟臣嫌舊又過時　馬英九氣噗噗

年輕人不投民進黨原因曝光　蔡英文桃竹支持者較多

高雄議會分裂　江啟臣：保不住議長我沒臉當黨主席

美國退WHO　外交部：續密切注意後續發展

陸戰隊員搶救！4幼子喚「爸爸抱抱」

圖解「郵局」領三倍券！單號雙號分不清　4個QA看完一次上手

蔡英文「訓誡」大法官沒錯？　林濁水：太慘了

民進黨拿《經濟學人》文章「笨蛋馬英九」反擊

更多熱門

相關新聞

普丁：堅定支持中方在香港維護國安的努力

普丁：堅定支持中方在香港維護國安的努力

中國國家主席習近平今（8）日與俄羅斯總統普丁通電時表示，中方願同俄方繼續堅定相互支持，堅決反對外部干涉破壞，維護好各自國家的主權。值得注意的是，普丁不僅對中國南方多地發生洪災表示慰問，還強調俄方「堅定支持中方在香港特別行政區維護國家安全的努力」。

高雄8旬老翁騎機車買菜　深夜路倒30公里外

高雄8旬老翁騎機車買菜　深夜路倒30公里外

吳益政要回高雄800億經費　邱俊憲：問題不在這

吳益政要回高雄800億經費　邱俊憲：問題不在這

駱惠寧：香港已告別國安不設防歷史

駱惠寧：香港已告別國安不設防歷史

昔批大港開唱低俗、昨喊復辦、今再改口...高閔琳酸李眉蓁：比白海豚還會轉彎

昔批大港開唱低俗、昨喊復辦、今再改口...高閔琳酸李眉蓁：比白海豚還會轉彎

關鍵字：

港版國安法高雄市陳其邁補選市長

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

6歲小弟愛折神像　失蹤後竟「找到斷腰屍」

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

快訊／三倍券申購破1027萬人！八成五選這款

「這3生肖」7月超旺！愛情、存款都翻漲

蕾菈立遺囑道歉父母親！

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

邪教吸金3438萬　雙修女信徒瘋狂墮胎

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

雲林女冰屍含冤377天終落土！單親媽擺攤養家慘遭逆子殺害

18歲少女最後一課「大體老師」　遺囑惹哭網友

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面