港版國安法公文寄高市府？　陳其邁：我會用碎紙機把它碎掉

記者柯沛辰／綜合報導

「港版國安法」第43條實施細則授權香港警務處長，必要時可要求台灣政治性組織提供相關資料，否則可罰款甚至監禁。高雄市長補選參選人陳其邁8日表示，如果他順利當選後，有這種公文寄到高市府來，「我就用碎紙機把它碎掉！」

陳其邁8日上政論節目《新聞面對面》談到港版國安法議題，表示該法的幕後影武者是中國當局，無論是通過國安法或實施細則，最大目的有兩個，第一個是阻斷台灣對香港民主運動的聲援，特別是針對「政治性組織」，就是要告訴國民黨、民進黨等政黨不要插手香港事務。

陳其邁認為，儘管法條實施細則要求台灣要提供資訊，但中國大陸應該會「選擇性執法」，例如藍綠有別、立場有別，去做一個不同程度的操作，主要讓台灣產生寒蟬效應，這是首要目的。

▲港版國安法生效，實施細則範圍包括「台灣政治性組織」。（圖／路透）

第二個目的就比較嚴重，陳其邁指出，如果任何人在台灣或其他國家提出政治主張，但跟中國大陸立場不同，例如「台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國」，或從事一些政治性活動，那到其他國家或搭乘香港籍航空時，就很可能被引渡。

陳其邁分析，這代表台灣年輕人的國族認同、香港民主運動，近年來已對中國大陸形成嚴峻挑戰，加上內部經濟問題、外部與美國打貿易戰，導致國際影響力大幅下滑，所以中國大陸對外必須用更強硬的態度，來展現對台灣、香港的控制力。

▲陳其邁認為，台灣應該繼續發揮影響力，支持華文社會追求自由民主。（圖／路透）

陳其邁建議，台灣應該做好準備，一方面跟國際民主社群接軌，另一方面持續支持香港、中國大陸追求自由民主，如同台灣在防疫中的傑出表現，備受各國尊敬，台灣作為民主社群重要的一員，在自由民主的影響力上能做得更多。

主持人謝震武提問，倘若當選高雄市長後，港方依國安法實施細則要求高市府提供資料，「你會怎麼回？」對此，陳其邁回應，如果他當上高雄市長，一定會保障在台港人的安全，「假如這種公文寄到高雄市政府，我就把它用碎紙機碎掉。」

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