黃捷「超減齡新造型」吸9萬人朝聖！　合體妹妹直播：畢竟我有點漂亮

記者黃可昀／綜合報導

原本給人清新形象的高雄市議員「黃捷」近日悄悄換了新造型，她10日晚間在臉書粉專開直播，標題為「畢竟我有點漂亮」，吸引9萬名網友朝聖觀看，還邀請妹妹黃蓉一起入鏡，但她的新髮型美到讓觀眾全失焦。

▲黃捷（右）新髮型。（圖／翻攝自黃捷臉書）

黃捷昨晚和妹妹坐在沙發上，以輕鬆的方式與網友討論時事，同時分享了許多姊妹點滴。不少人好奇，為何直播標題要下「畢竟我有點漂亮」？妹妹黃蓉解釋，她大學就讀戲劇系，曾經上吳宗憲的節目被問到是否有意願朝演藝圈發展？她不假思索地回應，「對啊！畢竟我有點漂亮！」充滿自信的態度讓黃捷聽了都忍不住豎起大拇指，並給予妹妹肯定的微笑。

▲黃捷原本是直髮。（圖／記者洪靖宜攝）

兩人在直播中互動輕鬆自然，姊妹情誼表露無遺，還有人說她們笑起來簡直就像雙胞胎，沒想到黃捷立刻反駁，「我眼睛大多了！」妹妹黃蓉也不甘示弱地說，「對啊！我臉小多了！」互相吐槽逗樂不少觀眾。

最讓人矚目的還是黃捷的新髮型，原本她是側邊瀏海，配上微內彎的及肩長髮，這次直播也曝光自己超減齡造型，自然的大波浪捲髮以及俏皮眉上瀏海，不只修飾臉型，看起來更年輕了好幾歲，配上水汪汪大眼實在青澀感藏不住。