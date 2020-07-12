「左批菊右打邁」拉抬吳益政　柯文哲：票投陳其邁就是懲罰自己

記者楊亞璇／雲林報導

高雄市長補選選戰升溫，由於民眾黨主席柯文哲近期頻南下陪同民眾黨高雄市長參選人吳益政掃街，「左批菊、右打邁」發動攻勢，傳出反而激起綠營危機意識，喊出「票投陳其邁、教訓柯文哲」。對此，柯文哲12日受訪表示，「口號改一改，票投陳其邁就是懲罰自己啊」。

柯文哲率隊前往雲林市政交流第二天，一早前往台大醫院雲林分院參訪，被問綠營揚言「票投陳其邁、教訓柯文哲」，他表示，「口號改一改，票投陳其邁就是懲罰自己啊」，並強調民主政治還是互相監督，「其實陳其邁我也認識，我倒不認為這個人有什麼問題，而是他代表那個體制、體系，這才是問題」。

至於會繼續打陳菊來拉抬吳益政嗎？柯文哲回應，「不用啦，我們還是正面表述，我還是相信再3個候選人當中，他還是最好的」，不過政治還是錯綜復雜的結果，這也不是一天可以解構的。

▲柯文哲參訪台大雲林分院斗六院區。（圖／記者楊亞璇攝）

對於陳菊14日將再赴立法院，國民黨揚言不會讓她好過。柯文哲指出，「該怎麼做就怎麼做啦，這個人選當然我們是有意見」，但是要抗爭嗎？就算要抗爭也要裝的像一點，沒有冷氣就跑出來，實在太丟臉。

他表示，基本上在國會殿堂，他也不太贊成抗爭，他常說太陽花是歷史事件，但是國家不能永遠都存在歷史事件，還活在過去，所以民主政治還是大家理性辯論，但以他自己的作法，做什麼事都有很認真做，他自己是不太贊成肢體抗爭，「就算要肢體抗爭，好歹也裝像一點，好不好？這看一看人家就不想看了」。

對於民進黨全代會19日登場，詢問是小英時代來臨？還是提前跛腳？柯文哲說，「到時後看就知道了」。被問到這是副總統賴清德跟桃園市長鄭文燦的生存戰？他們已王不見王？柯文哲笑稱，「你有意外嗎？」