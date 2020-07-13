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熊本豪雨奪命…初步死因調查公布：7成死者溺水斷氣！　安倍今災區視察

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▲▼ 日本豪雨災情。（圖／路透）

▲ 日本豪雨帶來極大災情。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本持續降下大雨，光是熊本縣就有545棟房屋全毀，至少奪走當地69條寶貴性命，首相安倍晉三預計今（13）前往災區視察。熊本縣公布最新死因調查報告，除去年齡不明者，死者歲數介於40幾歲至90幾歲之間，其中約有7成死者的死因是溺死。

綜合日本放送協會（NHK）、共同社報導，熊本縣現階段已查明60名死者死因，包括42人溺死、8人疑似溺死、6人疑似窒息喪命、2人被壓死、1人疑似出血過多死亡、1人多處受傷亡，總計至少35人死於屋內，沒能從淹水住處逃生成功。此外，除去3名年齡不明者，死者歲數介於40幾歲至90幾歲之間，其中以80多歲人士為最多，此區間有23人死亡。

▲▼ 日本豪雨災情。（圖／路透）

此外，根據總務省消防廳統計，此次災情以九州為中心，截至今當地上午6時30分（台灣時間上午5時30分），總計21縣的1萬3957棟民宅遭到波及；其中，熊本縣就有545棟房屋全毀。當局表示，由於部分地區的狀況仍有待確認，受害房屋的數量可能持續增加。

日本首相辦公室昨表示，安倍晉三今（13）會啟程前往災情最為慘重的熊本縣視察，包括與熊本縣知事蒲島郁夫會面，並拜訪球磨村老人安養機構「千壽園」。

氣象廳提醒，日本西部今仍有可能再次出現強降雨，且可能有河川氾濫、土石流發生的危險性。

▲▼ 日本豪雨災情。（圖／路透）

▲▼ 日本豪雨災情。（圖／路透）

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