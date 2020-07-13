聊起來全是淚！長期「傻被戴綠帽」星座男Top3揭曉...你也憨直過頭？

▲有3個星座容易被戴綠帽而不自知。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林妤柔／綜合報導

感情事當局者迷、旁觀者清，許多人總被戀愛產生的幸福泡泡矇蔽雙眼，即使另一半行為詭異，心中的感性仍逼自己要相信對方。陸媒《第一星座網》分享，有3個星座就是這麼單純，周遭的人都已經看得一清二楚，只有自己渾然不覺，綠帽子被戴好、戴滿也不知道。

1.牡羊座

牡羊對自己很有自信，他自認為條件好、也夠聰明，如果對方有徵兆，自己一定能馬上發現，但他們只要談感情，就會主動犧牲奉獻、把所有的面向全嶄露出來，有時容易輕信對方的話，反而被長期矇騙，綠帽戴了很久也沒有發現。

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▲牡羊男容易投入過多感情，導致綠帽戴很久也沒發現。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2.金牛座

金牛是個悶葫蘆，對於感情總是比較被動，往往遇到一個對象就會很珍惜，默默的奉獻一切。當對方沒感受到愛而出軌，金牛座會覺得是自己的問題，所以會不斷的原諒對方，即使傷痕累累也會忍下來，不願意當放棄的一方，在外人看來也會格外的心疼。

3.雙魚座

雙魚對愛情有許多的憧憬跟幻想，實際上會經歷磨合、相處像老夫老妻、甚至會淡掉。但雙魚很少考慮到這些，他們只覺得愛情就是心動、美好，所以當對方有異樣時，他們不會馬上發現，還會相信對方的說詞，所以也容易被玩弄感情。