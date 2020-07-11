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欠10萬元被拉進車內！移工豐原廟東當街拉扯　巡邏警經過及時救出

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▲警方及時發現阮男在車內掙扎，上前救出後將3人全數帶回。（圖／擷取自臉書社團黑色豪門企業）

▲警方及時發現阮男在車內掙扎，上前救出後將3人全數帶回。（圖／擷取自臉書社團黑色豪門企業）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區10日晚間發生一起債務糾紛案，越南籍阮姓男子積欠越南籍留姓男子約10萬元，劉男與友人昨晚在廟東夜市附近巧遇阮男，便把阮男叫到車內索討欠款，談話過程中出現肢體拉扯，引來民眾圍觀，豐原警分局警員巡邏剛好發現阮男在車內掙扎，立即上前盤查，並將3人帶回所內偵訊，全案詢後依妨害自由及傷害罪移送台中地檢署偵辦。

台中市豐原警分局調查，越南籍勞工劉男（36歲）與友人10日晚間8時20分許在豐原廟東夜市附近，遇到越南籍勞工阮男（36歲），因阮男積欠劉男約10萬元債務，劉男便把阮男叫到車內進行索討，阮男起先不肯，但不敵劉男與友人2人之力，被拉進車內。此外，當時逛街人潮眾多，3人的大動作也引起不少民眾圍觀。

3人在車內協調未果，阮男與劉男等2人發生拉扯，此時豐原警分局頂街派出所陳姓、洪姓員警剛好巡邏經過，發現阮男於車內掙扎，立即前往盤查，並將雙方全數帶回所內釐清案情，而阮男在拉扯過程中身體受有擦挫傷，經送醫治療已無大礙。由於阮男堅持提告妨害自由及傷害告訴，全案詢後依法移送台中地檢署偵辦。

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