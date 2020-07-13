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搭9小時車！羅小妹「凌晨4點」現身回鑾路上　在家撒嬌2天：想陪媽祖婆走完

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▲搭9小時車！羅小妹「凌晨4點」現身回鑾路上　在家撒嬌2天：想陪媽祖走完。（圖／張先生授權引用）

▲羅小妹希望陪媽祖婆走最後一段路。（圖／張先生授權引用、翻攝白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

記者周亭瑋／綜合報導

來自花蓮6歲的羅小妹，日前跟著白沙屯媽祖遶境祈福後，進行第4次手術，術後她恢復情況良好，更於今凌晨4點現身回鑾的路上，小小身影看起來很有朝氣，也讓廣大信眾們倍感欣慰。

張先生今晨在回鑾路上遇見羅小妹，他向《ETtoday新聞雲》記者透露，妹妹跟著媽媽和舅舅坐了9小時的車，凌晨4點才抵達，「妹妹在家盧兩天，要來看媽祖，還要陪聖母走完這一段路。」

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▲搭9小時車！羅小妹「凌晨4點」現身回鑾路上　在家撒嬌2天：想陪媽祖走完。（圖／張先生授權引用）

▲儘管搭了9小時的長途車，妹妹看起來仍非常有精神。（圖／張先生授權引用）

只見羅小妹一身粉衣及粉色背包，活蹦亂跳的模樣，展現十足活力。張先生也在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」放上照片，表示「請大家再幫她加油！媽媽、舅舅帶著妹妹，在回鑾前要來感謝聖母讓她手術順利！」

看到羅小妹健康平安，信眾也湧入留言祝福，「加油喔！妳很棒，聖母保佑妳」、「可愛的妹妹」、「天氣熱多補充水分，媽祖婆會保佑妳平安健康，加油喔」、「這麼小就知道感恩， 台灣還是有救的， 妹妹加油祝妳早日康復喔」、「妹妹啊，媽祖婆知道，妳應該在家休養的」、「媽祖慈悲，保佑平安健康」。

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