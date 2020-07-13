擠爆台1線！白沙屯、山邊媽祖秋茂園換轎　姊妹「各自回庄」相約明年再見

▲白沙屯媽祖徒步進香活動即將進入尾聲，13日上午在台1線秋茂園「換轎」，現場民眾不畏酷熱，將道路擠得水洩不通。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖與山邊媽祖徒步進香活動即將接近尾聲，每年的進香活動回到苗栗後，都有一個非常特別的習俗，山邊媽祖不會跟著白沙屯媽祖回到白沙屯拱天宮，所以兩位媽祖會在苗栗通霄的秋茂園「換轎」，各自搭乘自己的8人大轎回各個各自的庄頭巡視。

拱天宮管理委員會表示，9天8夜徒步進香活動即將回宮告一段落；5.5萬熱情信眾在媽祖回到苗栗縣後掀起高潮，13日上午在通霄慈后宮啟駕後，大批信眾湧入通霄鎮，近9點在秋茂園舉行換轎儀式，信眾也將台1線道路兩旁擠得水洩不通，見證歷史的一刻。

請繼續往下閱讀...

▲▼白沙屯媽祖在秋茂園換轎後，由8人大轎風風光光的返回拱天宮；跟隨的信眾也將通霄鎮擠得水洩不通。（圖／記者黃孟珍翻攝）

拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，白沙屯媽祖起駕後，因為媽祖進香路線飄忽不定，所以與山邊媽祖所共乘鑾轎是4人抬的輕便小轎；待2位媽祖回程再度回到苗栗縣時，都會在秋茂園旁舉行換轎儀式，這時2位媽祖會分轎，搭乘各自的8人大轎，坐上自己的神轎、風風光光的回到自己庄頭巡視、接受信眾的祭拜。

拱天宮表示，白沙屯媽祖預計13日下午3點20分回宮，許多信眾一早就在拱天宮外聚集，依往例中午左右停駕在白沙屯火車站前，地方信眾準備豐盛的飯擔，有爌肉、油飯、炒米粉等，慰勞連日來的辛勞；拱天宮管理委員會還是呼籲民眾，今天白天持續高溫，要注意防暑及多多補充水分。

Her今天推出「自然美超效保濕按摩卸妝膏」自然美日的超殺價格！

►警察朝鑾轎「鞠躬55下」白沙屯媽被感動！轉往派出所停駕10分鐘