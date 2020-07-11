台中辣模車禍要記者「拍照留念」…警方和男友都看傻！朋友虧：什麼都要打卡

▲台中23歲辣模米娜長相甜美。（圖／翻攝自米娜臉書粉專）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區11日凌晨發生一起轎車自撞事故，孔姓男子開車載著23歲何姓車模女友沿光明路右轉進青海路時，車輛失控衝上分隔島並撞上路燈底座，造成車頭凹陷，何女也受輕傷。警方獲報到場，對孔男進行酒測無酒精反應，警方處理現場時，何女竟在毀損的車頭前擺好POSE要求前往採訪的記者為她拍照留念，讓孔男看傻了眼。

台中市第六警分局交通分隊調查，11日凌晨2時13分許，孔姓男子（21歲）駕駛自小客載著何姓女子沿光明路右轉往逢甲路方向行駛，不慎自撞安全島，孔男坦言因車速過快才導致車禍，事故造成孔男車輛車頭碰損，何女受有輕傷，經酒測2人均無酒精反應。

▲▼孔男車禍後，何女見記者前往採訪，當場要求記者為其拍照留念。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方表示，當時警方對孔男進行筆錄及酒測時，何女見有記者採訪，竟站在撞凹的車頭前大擺POSE，要求記者拍下「首次難忘的體驗」，讓警方及孔男頓時愣住，員警進一步表示：「這種情形還是第一次看到…」，感到相當「驚訝」。

記者拍完照，孔男對何女小聲地說：「這樣會害死我」，孔男向警方透露，母親也是位警察，在台中市警察局服務，家裡經營汽車維修保養，準備將撞壞的車拖回家中修理，警方便調派拖吊車排除事故。全案警方將進一步協助後續處理。

何姓女子今年23歲，平時除了擔任車展模特兒，也會接案主持，還設有《主持人Minna米娜》臉書粉絲專頁，裡面放滿穿著清涼、風格多變的工作照片，粉絲追蹤數有3800多人，車禍後她將事故新聞連結貼上個人臉書，遭朋友虧「什麼都要打卡的概念」。

▲▼何女平時除了擔任車展模特兒，也會接案主持。（圖／翻攝自米娜臉書粉專）

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