　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／史上最火熱基層選舉！柯文哲首戰失效　屏東崁頂鄉長補選「全國最老」勝

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲屏東縣崁頂鄉長補選由曾輝地勝出 。（圖／翻攝臉書）

▲屏東縣崁頂鄉長補選由曾輝地勝出 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／屏東報導

屏東縣崁頂鄉長補選11日進行投票，無黨籍的3號候選人曾輝地自行宣布當選，並燃放鞭炮慶祝。這次補選總共有3名候選人登記，其中1號的廖國富找來民眾黨黨主席柯文哲兩次站台，還是輸給了曾輝地，現年70歲的曾輝地，堪稱全國最老鄉長。

崁頂鄉因民進籍前鄉長林光華涉賄當選無效定讞舉行補選，本次補選共有3名候選人登記，1號的廖國富，2號郭振堂也是縣議員周碧雲丈夫，3號是已經參選3次的老將曾輝地，崁頂地區的選民結構是「綠大於藍」，雖然三個候選人都是以無黨籍身份來參選，但是廖國富選前以結盟方式獲得民眾黨支持；郭振堂、曾輝地均屬泛綠，郭振堂主打「民進黨唯一支持」，不過曾輝地是在競選總部掛上與總統蔡英文大型合照看板，爭搶綠營選票。

這次屏東縣崁頂鄉長補選，選舉人數11,708人，投票數6,074票，有效票數6025票，無效票49票，投票率51.88％。1號候選人廖國富得1417票、2號郭振堂1770票、3號曾輝地2838票勝出，選委會將會在7月17日前公告當選人名單。

▲屏東縣崁頂鄉長補選由曾輝地勝出 。（圖／翻攝臉書）

▲屏東縣崁頂鄉長補選由曾輝地勝出 。（圖／翻攝臉書）

【當選感言】

這一場仗，贏的不是輝地，而是所有崁頂的人民。我們期待已久的公平正義終於實現，大家用民主選票吶喊出心中的聲音，崁頂贏了！面對對手的攻擊，輝地心存感激，因為挑戰和磨鍊會讓一個人更堅強，勇者無懼。面對鄉親的期待，輝地義無反顧，挑起我們共同的未來，一起為崁頂認真打拚！

再次感謝鄉親的支持，還有陪我走過這場選戰的朋友們，有很多人雖然不住在崁頂，但深切表達了關懷與鼓勵，甚至用行動支持，陪伴輝地一路往前衝。烏雲散去，燦爛豔陽終於照亮崁頂，輝地一定會信守承諾，用兩年拚四年，請大家跟我一起驕傲前行！再次感謝大家，崁頂，我們贏了！

ET快訊
銀行員月領40K！內行揭「2超猛隱藏福利」：荷包賺飽
芒果爺爺現身！親揭遭砸頭原因...兇手是他
桃園霸王餐女「正面曝光」！熊貓外送棄單12次爽吃　店家怒告
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／史上最火熱基層選舉！柯文哲首戰失效　屏東崁頂鄉長補選「全國最老」勝

政府約聘人員滿3年可獲有職等職務　人總澄清：不會取得公務員身分

死刑規則逾17年沒變過！　法務部預告：7/15起死囚「戴頭罩」槍斃

永和文化路坍塌疏散103人　侯友宜要求業者負起賠償損失

深耕第一步！民進黨連江縣黨部成立 李問成首位主委

賴清德：感謝北大校友會自發為殉職國軍募款

蘇貞昌視察衝浪基地「臉超蒼白」　網憂不舒服…下一秒被真相笑翻

揪陳時中到雲林沒下文？張麗善：熱情邀約幾次都沒成行

傳共軍轟6掛彈飛台「打開射控雷達」　他憂：台海局勢「誤判」就擦槍走火

怨行政院會不讓六都列席　柯文哲：應留下溝通管道

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

敲雞太累！他幫雞販發明新工具啞鈴槓片+棒球棍直接省1/3工作

快訊／史上最火熱基層選舉！柯文哲首戰失效　屏東崁頂鄉長補選「全國最老」勝

政府約聘人員滿3年可獲有職等職務　人總澄清：不會取得公務員身分

死刑規則逾17年沒變過！　法務部預告：7/15起死囚「戴頭罩」槍斃

永和文化路坍塌疏散103人　侯友宜要求業者負起賠償損失

深耕第一步！民進黨連江縣黨部成立 李問成首位主委

賴清德：感謝北大校友會自發為殉職國軍募款

蘇貞昌視察衝浪基地「臉超蒼白」　網憂不舒服…下一秒被真相笑翻

揪陳時中到雲林沒下文？張麗善：熱情邀約幾次都沒成行

傳共軍轟6掛彈飛台「打開射控雷達」　他憂：台海局勢「誤判」就擦槍走火

怨行政院會不讓六都列席　柯文哲：應留下溝通管道

（不斷更新）台北電影獎得獎名單／22歲王淨《返校》奪影后！　打敗呂雪鳳

台北電影獎／莫子儀奪最佳男主角！　「我是一個非常難搞的演員」謝經紀人

在車內午睡「活活熱死」　北市小黃運將倒臥駕駛座身亡

又被已讀不回！他實測「5招逆轉神技」女生邊笑邊回：試3次沒用…就離開吧

中職／黃恩賜M3就好緊張　林恩宇安撫「壓力交給教練團」

7月熱傷害創4年新高！短短10天就有190人掛急診「台中、彰化最多」

叫車沒照導航走！2正妹甩門下車…司機一看氣炸「箭步衝上」賞巴掌

女團Roomie解散七年　「5缺2」合體全為她開唱！

20噸豬腳飄向海灘「發出惡臭」！目擊者傻：灑滿1公里

中職／翁瑋均飆出生涯首場完投　學長力拱突破自己

政治熱門新聞

侯友宜半路攔車　蘇貞昌拍肩：冷氣政策你講得都對

王浩宇崩潰嗆「胡亂提告」！朱學恒26字狠酸

網紅點出「博恩」收費問題：賺到流量卻傷害台灣

2024總統誰參戰？政壇章魚哥：3個半

前立委蔡啟芳接受肺部移植手術

柯文哲坦言「2024難贏」！陳佩琪開嗆

王浩宇被告討拍　宅神狠酸：又崩潰了

黃捷「超減齡新造型」吸9萬人朝聖！

韓砸31萬上《夜夜秀》...名嘴開嗆

他憂：台海局勢「誤判」就擦槍走火

韓國瑜下一步？　陳揮文節目透露

陸戰隊2士官翻舟落水狂喊「先救女生」　海總曝現況

宅神15字神回女議員養眼照　網友歪樓

蘇貞昌「臉超蒼白」　真相害網笑翻

更多熱門

相關新聞

柯文哲：怨行政院會不讓六都列席

柯文哲：怨行政院會不讓六都列席

台北市長柯文哲11日前往雲林市政交流，柯文哲忍不住抱怨，行政院會原本六都可以列席，但是因為疫情而暫停，後來就沒有恢復了，他認為應該要留下一個溝通管道。

雲林求贊助「1萬張悠遊卡」給小學生

雲林求贊助「1萬張悠遊卡」給小學生

柯市府又爆出走！社會局長不滿遭架空求去

柯市府又爆出走！社會局長不滿遭架空求去

柯文哲走訪雲林市政交流　參訪智慧科技農漁業

柯文哲走訪雲林市政交流　參訪智慧科技農漁業

柯文哲稱未安排拜訪韓國瑜

柯文哲稱未安排拜訪韓國瑜

關鍵字：

崁頂鄉長補選基層柯文哲輔選民眾黨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

身分證亂填A123456789　害他信用破產

隋棠被罵「不該讓女兒露上身」網看照片傻眼

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

進口冷凍蝦驗出新冠病毒！陸海關暫停進口

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

更多

最夯影音

更多
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面