快訊／史上最火熱基層選舉！柯文哲首戰失效　屏東崁頂鄉長補選「全國最老」勝

▲屏東縣崁頂鄉長補選由曾輝地勝出 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／屏東報導

屏東縣崁頂鄉長補選11日進行投票，無黨籍的3號候選人曾輝地自行宣布當選，並燃放鞭炮慶祝。這次補選總共有3名候選人登記，其中1號的廖國富找來民眾黨黨主席柯文哲兩次站台，還是輸給了曾輝地，現年70歲的曾輝地，堪稱全國最老鄉長。

崁頂鄉因民進籍前鄉長林光華涉賄當選無效定讞舉行補選，本次補選共有3名候選人登記，1號的廖國富，2號郭振堂也是縣議員周碧雲丈夫，3號是已經參選3次的老將曾輝地，崁頂地區的選民結構是「綠大於藍」，雖然三個候選人都是以無黨籍身份來參選，但是廖國富選前以結盟方式獲得民眾黨支持；郭振堂、曾輝地均屬泛綠，郭振堂主打「民進黨唯一支持」，不過曾輝地是在競選總部掛上與總統蔡英文大型合照看板，爭搶綠營選票。

這次屏東縣崁頂鄉長補選，選舉人數11,708人，投票數6,074票，有效票數6025票，無效票49票，投票率51.88％。1號候選人廖國富得1417票、2號郭振堂1770票、3號曾輝地2838票勝出，選委會將會在7月17日前公告當選人名單。

▲屏東縣崁頂鄉長補選由曾輝地勝出 。（圖／翻攝臉書）

【當選感言】

這一場仗，贏的不是輝地，而是所有崁頂的人民。我們期待已久的公平正義終於實現，大家用民主選票吶喊出心中的聲音，崁頂贏了！面對對手的攻擊，輝地心存感激，因為挑戰和磨鍊會讓一個人更堅強，勇者無懼。面對鄉親的期待，輝地義無反顧，挑起我們共同的未來，一起為崁頂認真打拚！

再次感謝鄉親的支持，還有陪我走過這場選戰的朋友們，有很多人雖然不住在崁頂，但深切表達了關懷與鼓勵，甚至用行動支持，陪伴輝地一路往前衝。烏雲散去，燦爛豔陽終於照亮崁頂，輝地一定會信守承諾，用兩年拚四年，請大家跟我一起驕傲前行！再次感謝大家，崁頂，我們贏了！