攔蘇貞昌座車遭人批評　侯友宜：是感謝他支持冷氣政策

▲侯友宜11日攔截蘇貞昌座車。（圖／新北市政府提供）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜11日上午攔下行政院長蘇貞昌座車，兩人簡短討論了冷氣補助政策。不過侯友宜的行為，卻被民進黨新北市黨部新任主委何博文評為「攔轎申冤」。對此，侯友宜下午受訪時表示，他是趕過去向蘇貞昌致意，並謝謝對方在補助地方中小學裝冷氣政策上給他滿滿的支持。

侯友宜上午結束「新北市金山區衛生所新建工程」開工動土典禮後，立即前往「消防局第六大隊石門分隊新建工程落成啟用典禮」，不料在路途中巧遇剛從金角灣衝浪基地離開的蘇貞昌，侯友宜遂半路攔車，上前跟坐在車上的蘇貞昌打招呼。

兩人互相寒暄後，討論到日前鬧得沸沸揚揚的冷氣補助政策，蘇貞昌稱侯友宜「你最會說、你說的都對、中央的確要補助，來減少地方負擔」，侯友宜則提到蘇貞昌對冷氣政策的幫助。離去前，蘇貞昌還拍拍侯友宜的肩膀，強調「兩個人一起合作打拚比較快，加油」。

不過，針對侯友宜攔車行為，何博文批評他「攔轎申冤」，這行為會讓蘇貞昌非常難堪。

對此，侯友宜下午澄清，他是謝謝中央跟蘇貞昌對孩子們在高溫下學習環境的改變，所以今天特別趕過去對蘇貞昌表達感謝，且期待若中央在地方中小學冷氣安裝補助上能夠越快越好，地方一定全力配合，讓孩子們能在下學期開課就有一個好的環境，並於2年內讓所有經費都到位。

至於外界質疑侯友宜跟蘇貞昌難道沒有溝通管道一事，他則指出，不是「攔轎申冤」啦，因為金角灣衝浪基地的活動是由中央主辦，新北市協辦，因此得知蘇貞昌要到現場後，他就特別利用中間空檔趕過去致意，謝謝蘇貞昌在地方中小學冷氣安裝補助上給他滿滿的支持。

但侯友宜也強調，地方還是很需要中央幫忙，因為新北市是6都人均預算最低的直轄市，不管是台北市或桃園市等都市，都比新北市還要高，所以希望中央多多給予支持。