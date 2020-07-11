台中91歲翁在安養中心死亡　家屬再送醫院「要確認」…救護車途中又被撞

▲民間救護車路口與小客車碰撞，救護車上老翁送醫仍不治。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

安養中心劉姓老翁11日上午突然無呼吸心跳，家屬認「人雖死了」仍要求送大醫院確認，黃姓女子立刻開民間救護車載老翁，途中卻在文心路、公益路口與對向迴轉的小客車碰撞。老翁經消防隊接手仍宣告不治，黃女也受到輕傷。警方初步認定劉翁在送醫路上已死亡，死因與交通事故無關，肇責仍有待釐清。

台中市消防局今天上午10點15分獲報，南屯區文心路一段、公益路口，一輛民間救護車與小客車發生車禍，急需救援。消防隊到場後發現，民間救護車正執行護送病患任務，車上載有91歲劉姓老翁，在安養中心已無呼吸心跳，立刻接手轉送醫院，但最後仍死亡。黃女則受到擦挫傷，事後自行就醫。

▲▼救護車經過路口有鳴笛開警示燈，仍與小客車碰撞。（圖／民眾提供）

警方調查，28歲余姓女子當時開著小客車走文心路一段由北往南行駛，到公益路口迴轉時，卻與當時對向直行，37歲黃姓女子開的民間救護車發生碰撞。

第四分局交通分隊表示，現場酒測確認雙方駕駛都沒有酒駕，經查發現當時在救護車上要送醫的劉姓老翁，在上午9點57分已死亡，初判死因與交通事故無關，仍須檢察官相驗確認。小客車當時是等有左轉燈出現才迴轉，救護車雖是紅燈，但有鳴警笛輛警燈，肇責有待進一步確認。

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