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手機充電站遭狂洗200張發票　國稅局嚴查…業者無奈：誠實開發票也有錯？

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記者李忠憲／台中報導

莊姓男子見行動充電站有「錢景」，在逢甲商圈創業開設新型「以分計費」的手機充電站，遭顧客「1分鐘1發票」狂洗200張，影片上傳網路，更遭財政部中區國稅局盯上，以「5-6月開出近萬張發票」，祭出「7-8月配發500張發票」懲罰。莊男認為，500張發票根本不夠，店家誠實開發票也有錯？根本是要讓青創無法生存！

▲▼行動充電站遭客人洗發票，國稅局限縮發票數量讓店家跳腳。（圖／東森新聞）

▲逢甲商圈的一家行動充電站遭客人洗200張發票，國稅局限縮發票數量讓店家跳腳。（圖／東森新聞）

年僅28歲的莊姓男子因朋友到中國大陸旅遊發現無人手機充電站火紅，決定自行創業，存款及家人金援共投入近100萬元，在逢甲商圈開「街電科技」手機充電站，今年5月正式開業。該站採會員制，加入會員並儲值後，可透過手機APP設定充電時間，分為1、10、20分鐘。充電完成後會從帳戶扣款，每充電1次就會列印一張發票。

豈知，6月初有客人儲值200元每次充電設定1分鐘，就這樣印出200張發票還將影片上傳臉書，結果業者受害之餘，還遭國稅局盯上。國稅局告知莊男，「無法管消費者行為，只能限制店家，7、8月發現只能給500張，用完再說！」

▲▼行動充電站遭客人洗發票，國稅局限縮發票數量讓店家跳腳。（圖／東森新聞）

▲▼業者讓顧客加入會員儲值，用手機APP就可按時間充電扣款。（圖／東森新聞）

▲▼行動充電站遭客人洗發票，國稅局限縮發票數量讓店家跳腳。（圖／東森新聞）

莊男認為，青年創業的他遵守法規營業，卻是縮減他的發票數量，如果沒發票還要申請送文件，來回要2、3天時間，這不是逼店家逃漏稅？為避免無發票可開的情況發生，他只能選擇先暫停營業。他們是做銅板生意，沒違規、違法，認為國稅局是濫用公權力，店家誠實開發票也有錯？根本是要讓青創無法生存！

對此，中區國稅局表示，經查該店5月開業，5、6月發票就開出近萬張，稽查人員前往了解發現，該店採會員制、儲值消費，店家應該在儲值時就開發票消費者，而不是消費後列印發票，已經違反《營業稅法》第32條及《統一發票使用辦法》。

國稅局說，該法規針對故意或過失都會處罰，考量當事人剛開店，對開立發票作業不熟悉，因此先採輔導請他們改善。另外，經計算後，500張發票絕對夠該店使用，如果不足，店家也可用手寫開發票，不會有不夠的問題。

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