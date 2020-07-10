21歲太陽會幫眾強押賭客亮刀痛扁...逼簽10萬本票　慶生不爽又撂20人伏擊

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，有民眾因積欠賭債，被太陽會成員強押至民宅逼簽10萬元本票，事後該人等又在KTV慶生，與隔壁包廂起口角，竟在巷口堵人痛扁被害人，最後警方一舉逮捕16人到案，訊後依照恐嚇、組織犯罪條例等罪嫌送辦。

警方調查，年僅21歲的唐姓主嫌，平時以天道盟太陽會成員自居，在新北市經營流動賭場，有被害人賭輸錢，竟被唐男等人強押至民宅內痛扁對方，甚至持小刀逼迫被害人簽下10萬元本票，被害人妥協簽下後才獲釋。

▲21歲的太陽會唐姓幫眾，在新北市設立賭場，賭客賭輸被強押痛毆逼簽本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

且唐男在2019年10月，到板橋KTV慶生時與隔壁包廂發生口角，唐男竟然找來20多人到附近巷口堵人，等隔壁包廂客人離開，準備要到巷子內牽車離開，一夥人隨即圍了上去，將被害人痛扁一番後離去。

▲唐姓男子在KTV慶生，與隔壁包廂衝突，竟直接撂20人埋伏痛毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方經過長期蒐證後，在2日前往新北市逮人，最後逮獲唐嫌在內等16人到案，並起獲手機、本票、借據、甩棍、木製球棒、鋁製球棒等贓證物，警方也呼籲，若有民眾受害，應勇於出面指認報警，以免影自身權益。

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