女大生KTV唱完《涼涼》大量腦出血！爆多人飆高音喪命…有這類症狀要小心

▲女大生唱完涼涼險丟命。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

河南一女大生歡歡（化名）和朋友在KTV唱完一曲《涼涼》之後，感覺到噁心、嘔吐、頭暈頭痛，隨後被送往醫院，經檢查後發現為大量腦出血。醫生表示，若未及時送往醫院救治，後果不堪設想。這可不是個案了，日前還有一位55歲女家庭聚會時，飆高音導致腦部動脈瘤破裂，險些送命。

2019年6月18日上午，在鄭州大學第一附屬醫院鄭東院區急診搶救室，20歲的歡歡躺在病床上。「出血量比較大，有近30毫升，如果未及時就醫，後果不堪設想，」副主任醫師劉奇說，歡歡雖然年紀比較小，症狀表現比較輕，但也不能大意。

無獨有偶，遼寧省大連市55歲張姓女士天生有一副好嗓子，唱歌飆高音更是拿手好戲，沒想到，因為唱了一首飆高音的經典歌曲《青藏高原》，差點丟了性命。

張女目前還在住院，經過治療，她已經基本康復。張女回憶，6月5日晚上，她和朋友們一起聚餐唱歌，第三首歌就選了《青藏高原》，沒想到，唱到最高音時，她突然頭疼欲裂，還伴有噁心、嘔吐，被家人緊急送到了醫院。

醫生檢查後發現，患者是蛛網膜下腔出血。檢查發現，張女蛛網膜下腔出血的原因是腦動脈瘤破裂。她直言，直到這次險情發生，才知道自己腦內長了一個動脈瘤，而且還因為唱歌飆高音，顱內壓力升高，導致動脈瘤破裂。

醫生表示，腦動脈瘤並不是腫瘤，而是大腦動脈血管異常膨出後形成的動脈瘤，裡面充盈著血液，腦動脈瘤的發生率約為8%左右，形成的原因可能與遺傳、動脈硬化，血管壁損傷、薄弱或者感染、外傷等因素有關。

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