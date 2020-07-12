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搭載比F35比更多飛彈！日本國產6代F-3戰機　2035年將取代F-2

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▲▼f-3戰機相關技術。（圖／日本防衛省裝備廳）

▲圖為X-2心神先進技術驗證機，未來它的研究成果會應用在F-3戰機上。（圖／翻攝自日本防衛省裝備廳）

實習記者簡立宇／綜合報導

一架F-3戰機造價不斐，從技術研製到量產估計要200億美元（約6000億台幣）！日本防衛省決定要自己來開發6代戰機，近日宣布F3戰機的設計、建造、測試與部署進程，預計在2024年完成F-3超音速6代戰機原型。

根據《富比士》雜誌報導，日本F-3戰機6代原型將在2024年完成，三菱重工則將在2030年推出第一架量產戰機，並希望在2035年汰換掉空軍中隊裡的F-2戰機，讓F-3戰機們正式上路。

▲▼f-3戰機相關技術。（圖／日本防衛省裝備廳）

▲XF9-1發動機也是日本研發的相關技術之一。（圖／翻攝自日本防衛省裝備廳） 

其實日本F-3戰機的發展計畫不是這幾年才定下來的，早在2000年初，美國禁止出口F-22猛禽戰鬥機時，就刺激日本開始計畫自產戰機。當中國在2011年推出自產的J-20戰機，更讓日本拍板定案要生產F-3戰機。

防衛裝備廳也為了戰機研發技術，同時發展了其他14個計劃，個別關注在感測、數據連結，還有除了XF9-1發動機外加的武器艙。

▲▼f-3戰機相關技術。（圖／日本防衛省裝備廳）

▲目前的F-35A戰機，只能攜帶4枚AIM-120空對空飛彈。圖為AIM-120。（圖／翻攝自日本防衛省裝備廳）

不過建造一架F-3戰機造價不斐，從技術研製到量產估計要200億美元（約6000億台幣），差不多就是一架F-22的成本，不過從計劃將帶動的經濟受益規模來看，F-3戰機的花費肯定比F-22更龐大。

報導中也提到，發展國產戰機對日本而言可能是值得的，鄰國每天都在厲兵秣馬，中國有39架J-20正在服役，每年都加入更多新的戰機；俄羅斯的蘇愷-57匿蹤多功能戰鬥機也不斷增加，向各國展示肌肉。

關於F-3將會具備甚麼特點，日本防衛省官員表示，它能攜帶比F-35更多的飛彈，因為目前的F-35A戰機，只能攜帶4枚AIM-120空對空飛彈。另外，日本也大力投資新型ASM-3反艦導彈與隱形聯合打擊導彈，除了可以擊沉船隻，也摧毀路上目標。

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