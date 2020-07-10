要價近6800億！美將售日本105架F-35　成亞洲最多閃電戰機國

▲F-35「閃電II」戰機。（圖／取自免費圖庫維基百科）



實習記者劉雪兒／綜合報導

日本向美國進口105架F-35戰機以及相關設備，美方於9日批准這項要價230億美元（近6800億台幣）的合約，成為美國史上第二大筆軍售，僅次於2010年沙烏地阿拉伯的波音F-15SA戰機軍售案，當時總價為294億美元，而日本也成為亞洲擁有最多「閃電II」（Lightning II ）戰機的國家。

根據Defense News報導，國務院已經同意軍售63架F-35A戰機、42架F-35B戰機、110台普惠（Pratt & Whitney）F135發動機、導航通信、相關人員培訓設備以及後勤維修零件等。

據報導，美國政府在一份聲明中指出，「協助合作夥伴的發展和維持強大自衛能力，符合美國的外交政策目標，對國家利益來說是至關重要的，而這項軍售能改善主要盟友的安全，提升亞太地區政治穩定和經濟穩定的力量」。

F-35「閃電II」是由洛馬公司設計及生產的多用途戰機，於2015年開始服役，採用了普惠公司的F135發動機，勞斯萊斯公司亦參與了發動機設計，是遠、近距離空對空戰鬥能力僅次於F-22的戰鬥機種。

值得一提的是，美國近日批准多項軍售案，印尼向美國進口8架MV-22魚鷹傾轉旋翼機，合約總價為20億美元（約新台幣586億）；法國也向美國3架E-2D「先進鷹眼」預警機、4個備用T-56-427A引擎、3套AN / APY-9雷達組件，導航通信、相關人員培訓設備以及後勤維修零件等，而這項交易同樣也高達20億美元（約新台幣586億）。