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日本千年神木倒了！壓毀多間住屋…NHK直擊畫面曝　熊本暴雨300人受困

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記者詹雅婷／綜合報導

日本豪雨持續不斷，迄今已奪走66條人命。根據最新消息，熊本現仍有10處村落聯外道路中斷，處於孤立狀態，合計約300人等待救援，而岐阜縣瑞浪市一棵樹齡約1200年至1300年、高約40公尺的神木11日深夜被連根拔起，壓毀周邊多間住屋。

日本放送協會（NHK）報導，受到持續性暴雨影響，日本部分地區土石鬆動，多處堤防遭到破壞，現階段發生洪災及土石流的風險仍相當高。根據預測，九州北部及東北地區今（12）也將降下大雨，隨著鋒面逐漸北移，日本明（13）也可能降下豪雨。

截至11日晚間的24小時降雨量統計，熊本縣降下300毫米雨量，長野縣雨量也來到210毫米。目前熊本縣仍有10處村落處於孤立狀態，合計約300人受到影響；熊本縣知事蒲島郁夫坦言，如今的重建工作是條漫漫長路，可能需要一周以上的時間，將研究讓居民撤離當地的計畫方案。

岐阜縣瑞浪市的「神明神社」也出現災情，受到大雨影響，一顆樹齡約1200年至1300年的40公尺高神木在11日晚間10時30分左右倒下。根據NHK直升機直擊畫面，清晰可見神木根部是被連根拔起，向下倒塌，壓毀周邊多棟住房，所幸該起事件並未造成人員傷亡。

▼ 受到大雨影響，岐阜縣各地陸續傳出災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本岐阜縣也降下大雨。（圖／達志影像／美聯社）

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