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健身防疫兼振興經濟　台電屏東區處「揪恁迺夜市吃美食」

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▲台電屏東區處長張簡宗瑜帶領該處員眷，舉辦「鐵道步行健走，順道迺夜市一日遊」活動 。（圖／台電屏東區營業處提供）

▲台電屏東區處長張簡宗瑜帶領該處員眷，舉辦「鐵道步行健走，順道迺夜市一日遊」活動 。（圖／台電屏東區營業處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處長張簡宗瑜帶領該處員眷400餘人，於7月11日舉辦「鐵道步行健走，順道迺夜市一日遊」活動，他們沿高架鐵路下步道暢遊縣民公園、麟洛火車站等地點，健行後造訪市中心百貨商圈及素有「美食廚房」享譽的屏東觀光夜市等熱門景點，為振興在地經濟盡一份心力。

▲台電屏東區處長張簡宗瑜帶領該處員眷，舉辦「鐵道步行健走，順道迺夜市一日遊」活動 。（圖／台電屏東區營業處提供）

▲▼健行、迺夜市。

▲台電屏東區處長張簡宗瑜帶領該處員眷，舉辦「鐵道步行健走，順道迺夜市一日遊」活動 。（圖／台電屏東區營業處提供）

7月的屏東，暑假起跑，各項藝文、音樂盛事接連展開，可說是喜事連連，其中18日全中運開幕，台電屏東區處呼應這股運動風潮，提前一周舉辦健走活動，讓員眷們走出戶外活動筋骨，為運動盛事的來臨提前熱身。

健走活動前的暖身操，就是目前最夯的「驕仔舞」，舞動身體過程，由平日嚴肅的主管帶領各年齡層的員眷，不計形象，下場律動，只見有的舞步左右不分、同手同腳，有的節奏跟不上，反應慢半拍，充滿歡樂。

健行，由張簡宗瑜處長帶領的員眷們精神昂揚，高舉「我節電 我驕傲」標語，標榜「供電是我們的專業，節電則是我們的生活態度」，不僅員眷們達到運動健身的效果，兼向民眾宣導節能減碳的觀念。

張簡處長表示，藉由活動讓員工及眷屬能夠出門踏青運動、漫步中心商圈、享受夜市美食、欣賞鐵道美景及遊覽傳統市集，行程相當豐富。過程中不僅凝聚員工向心力，更達到紓解身心壓力、振興地方經濟效果，「一舉兩得」。

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