熟女阿朗壹古道健行體力不濟　海巡頂烈日步行2小時護行

▲海巡署第六岸巡隊旭海安檢所頂著烈日前往阿朗壹古道救助 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

40多歲的陳姓女遊客30日下午到屏東縣阿朗壹古道健行時，因體力不支需要協助，海巡署第六岸巡隊獲報，頂著烈日高溫，步行2個多小時，攜帶救生、醫療器材及礦泉水前往協助，經檢查沒有受傷，以攙扶方式平安帶返旭海安檢所脫困，讓她很感激。

▲▼海巡人員攜帶救護器材及礦泉水救助、帶回所內休息。

昨天下午2時許，第八巡防區指揮部接獲第六岸巡隊旭海安檢所轉民眾通報，指阿朗壹古道內有1名女性遊客體力不支，無法行動，無法自行返回阿朗壹入口處。

旭海安檢所獲報後立即與報案人確認位置並派遣4名同仁攜帶救生、醫療器材及礦泉水前往協處，由於昨天氣候炎熱，溫度很高，海巡人員頂著高溫深入地形顛簸的古道搜索，經步行約需2個多小時，終於軍艦岩處發現待援的陳姓女遊客，經檢查無受傷情形並提供水份補充，由海巡人員以攙扶方式帶返旭海安檢所休息，隨後由同團友人帶離返家，並感謝海巡人員的協助。

南部分署第六岸巡隊表示，時入夏季，近期至阿朗壹古道健行的遊客逐日增多，但阿朗壹古道沿途多為礫石海岸，鵝卵石路凹凸不平並不好走，且無遮蔽物，當天氣炎熱時，對體力是一嚴峻挑戰，呼籲欲前來健行的遊客們，一定要注意衡量自己身體條件，且適時補充水份，如不慎發生危難情事，可透過海巡署「118」免付費服務專線報案，海巡署將於第一時間投入能量執行救援。

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