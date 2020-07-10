川普稱願見金正恩　金與正狠打臉：對北韓沒好處「年內不會有」！

▲ 金正恩妹妹金與正。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

美國總統川普（Donald Trump）7日表示，願意再次和北韓領導人金正恩舉行峰會，遭金正恩親妹打臉。北韓勞動黨第一副部長金與正今（10）晨嚴詞表示，年內不會舉行「川金會」。

川普7日受訪曾表示，如果和北韓領導人再次舉行峰會對自己有幫助，他願意再見金正恩，「我可以理解他們希望會面，我們當然會這麼做。如果我認為這對我有幫助，我就會這麼做。」

金與正10日上午透過官媒《朝中社》對此發表談話指出，「雖然這僅僅是我個人的想法，但在我看來，像朝美首腦會談這樣的事不會在年內發生。」

金與正說明，二國元首的判斷與決心是否會帶來突如其來的轉變，目前還未可知，但也列出今年不可能舉行川金會的原因。她指出，美國需要川金會，「但對我們來說沒有益處」，甚至可能損害川金好不容易維持至今的特別關係。

這番言論曝光以前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間9日才表示，非常希望和北韓展開無核化談判，更提及雙方高層再次會晤的可能性，但短短6小時後就被金與正反駁。

然而，金與正在談話中也坦言，北韓有無核化的意願，「我們並非不進行無核化，而是現在無法做到。若欲實現朝鮮半島無核化，除了我方的行動以外，也需要他方的許多變化和不可逆的重大舉措，才有可能達成。」

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